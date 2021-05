Neilgi pēc pusnakts armija bija nosūtījusi medijiem ziņu, ka sauszemes spēki iegājuši Gazas joslā, turpinoties Izraēlas militārajai operācijai pret palestīniešu islāmistu kustību "Hamas". Armijas preses sekretārs Jonatāns Konrikuss apstiprināja, ka Izraēlas karavīri iegājuši šajā palestīniešu anklāvā, bet neminēja viņu skaitu.

"Izraēlas lidmašīnas un karavīri uz zemes veic uzbrukumu Gazas joslā," pavēstīja armija īsā paziņojumā.

Izraēlas karavīri netālu no Gazas joslas. (Foto: AP/Scanpix)

Divas stundas pēc tam armija publicēja skaidrojumu, ka Gazas joslā nav Izraēlas karavīru.

Laikraksts "The Times of Israel" ziņoja, ka Izraēlas gaisa spēki kopā ar sauszemes spēkiem piektdienas rītā veic masīvu Gazas joslas apšaudi, bet to vēl nevar uzskatīt par sauszemes operācijas sākumu Gazas joslā. Militārajā operācijā piedalās kara lidmašīnas un helikopteri, kā arī tanki un artilērija.

37 Foto Sadursmes starp palestīniešiem un Izraēlas policiju Jeruzalemē +33 Skatīties vairāk

Izraēla ceturtdien bombardēja Gazas joslu un nosūtīja papildu karavīrus un tankus uz robežu, savukārt palestīnieši ar raķetēm no Gazas joslas apšaudīja Izraēlu.

Izraēlas uzlidojumos Gazas joslā pēdējo četru dienu laikā nogalināto palestīniešu skaits pārsniedzis 100, ceturtdien pavēstīja Gazas joslas Veselības ministrija.

"Mēs esam gatavi un turpināsim sagatavoties dažādiem scenārijiem," ceturtdien paziņoja Izraēlas armijas preses sekretārs, precizējot, ka sauszemes iebrukums ir "viens no scenārijiem".

Izraēlas Aizsardzības ministrija ir pilnvarojusi armiju mobilizēt tūkstošiem rezervistu, ja tas būtu nepieciešams.

Gazas joslā valdošā kustība "Hamas" ceturtdien brīdināja par "smagu atbildi" uz iespējamu Izraēlas sauszemes spēku iebrukumu.

"Jebkāds sauszemes iebrukums jebkurā Gazas joslas daļā novedīs pie mirušo un gūstekņu skaita palielināšanās ienaidnieka pusē," brīdināja "Hamas" bruņotais spārns.