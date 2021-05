Infekcija, kas pazīstama kā mukormikoze, ir ar augstu mirstības pakāpi, un tā arī pirms pandēmijas bija sastopama Indijā. To izraisa pelējumi, kas mīt mitrā vidē un caur elpošanas ceļiem iekļūst slimnieka organismā, smagākajos gadījumos skarot seju un smadzenes. Šī sēnīte ir sastopama kā slimnīcās, kur tiek ienesta, piemēram, ar inficētu gultasveļu, tā arī vietās, kur notiek aktīva būvniecība, un radītie putekļi to paceļ gaisā. Visbiežāk vesela cilvēka imūnsistēma tiek ar to galā, taču mukormikozes gadījumi novēroti, piemēram, diabēta vai leikēmijas pacientiem, kā arī citiem slimniekiem, kuriem ir novājināta imunitāte vai kuri lieto imūnsupresantus.

Tagad ārstu bažas rada fakts, ka vairākās valsts slimnīcās mukormikoze skārusi cilvēkus, kas cīnās ar Covid-19 infekciju vai nesen to uzveikuši. Indijas mediķi uzskata, ka gadījumu skaita pieaugums varētu būt saistīts ar pacientu novājināto imunitāti, tāpat nav izslēgts, ka sēnīšu infekcijas uzliesmojums var būt saistīts ar pieaugošo steroīdu lietošanu, ārstējot slimnīcā nonākušos pacientus. Ir arī versijas, ka šī pandēmijas viļņa laikā, kas Indiju nupat skāris ļoti spēcīgi, daudzas ģimenes, nespējot saņemt pienācīgu veselības aprūpi, ķērās pie pašārstēšanās un pielietoja skābekļa terapiju, neievērojot nepieciešamās higiēnas prasības.

Mahārāštras štatā, kur atrodas arī valsts ekonomiskais centrs Mumbaja, neilgā laika posmā fiksēti 200 mukormikozes gadījumi Covid-19 pacientiem, bet astoņi cilvēki jau miruši.

Atbildīgās amatpersonas skaidro, ka rūpīgi seko līdzi situācijai, un norāda, ka uzliesmojumu nevarētu saukt par plašu. "Tā ir sēnīte, kam ir liela saistība ar diabētu. Ja cilvēkam nav diabēta, tad tie ir ļoti reti gadījumi, kad pacientu skar mukormikoze," skaidro par Indijas Covid-19 apkarošanas stratēģiju atbildīgais medicīnas zinātņu profesors Vinods K. Pols.

Mukormikozes pazīmes sevī ietver sāpes un apsārtumu ap acīm un degunu, drudzi, galvassāpes, klepu, vemšanu ar asins piejaukumiem, melnus un asiņainus izdalījumus no deguna, sāpes un pietūkumu vienā sejas pusē un deguna dobumā, zobu sāpes, redzes miglošanos. Šo simptomu dēļ mukormikozi tautas valodā mēdz saukt arī par "melno sēnīti".

Lai to diagnosticētu, parasti ņem ķermeņa izdalījumu vai audu paraugus. Infekciju ir grūti ārstēt, turklāt mirstība sasniedz pat 50%, vēstī "The Guardian". Pacientus ārstē ar pretsēnīšu preparātiem, kuriem ir var būt lielas blaknes. Tāpat nereti nākas iejaukties arī ķirurģiski, lai izņemtu sēnītes perēkli.

Indijas Medicīnas pētījumu padome nākusi klajā ar rekomendācijām, aicinot cilvēkus valkāt apavus, garas bikses, kreklus ar garām piedurknēm, kā arī lietot cimdus, darbojoties ar augsni, sūnām vai kūtsmēsliem. Tāpat cilvēki aicināti ievērot personīgās higiēnas prasības, savukārt medicīnas darbinieki lūgti iespēju robežās pārtraukt steroīdu un citu imunitāti nomācošu medikamentu lietošanu, ja pacienta stāvoklis to atļauj.

Medijs "Times if India" citē sejas un žokļa ķirurgu Riši Bātu, kurš stāsta, ka pēdējo dienu laikā pie viņa vērsušies vairāki Covid-19 infekciju pārcietuši cilvēki ar kustīgiem zobiem, un veiktajos izmeklējumos apstiprinājās mukormikoze. Vairākos gadījumos ārstu konsīlijā tika nolemts noņemt pacientu augšējā žokļa daļu, lai glābtu dzīvību.

Otorinolaringologs Venus Tilavats Patels atklājis, ka tik nopietni gadījumi ar žokļiem ir jaunums pat otorinolaringoloģijas ķirurgiem. "Pērn bija saņemti vairāki mukormikozes gadījumi, bet mēs pirmo reizi piedzīvojam šāda apmēra situācijas nopietnību," skaidro ārsts.

Jānorāda, ka jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Indijā katru dienu uzrāda jaunus un jaunus rekordus, pietuvojoties un dažās dienās pat pārsniedzot 400 tūkstošus jaunu gadījumu diennakts laikā.