Vakcinācijas pasaules hronika. Interesanti un būtiski fakti par potēšanos šonedēļ

Izraēlā 23. aprīlī pirmoreiz desmit mēnešu laikā neviens nav miris no Covid-19. Patlaban abas vakcīnas devas saņēmuši 53% iedzīvotāju, vairāk nekā pieci miljoni no deviņiem miljoniem, un Izraēla gatavojas vakcinēt bērnus vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Kipra no 10. maija atvērs robežas pret koronavīrusu vakcinētiem tūristiem no 65 valstīm, ļaujot iebraukt bez nepieciešamības uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai ievērot karantīnu.

Ungārijā drīzumā, uzrādot vakcinācijas pasi, varēs apmeklēt teātrus, kino, zoodārzus, dabas parkus, cirku, muzejus, sporta sacensības un sporta zāles, palikt viesnīcās un pusdienot restorānos. Imunitātes pasi izsniedz visiem, kas saņēmuši vismaz vienu devu. Dokumentā nav norādīta vakcīna, bet tikai vārds, pases un identifikācijas kartes numurs, derīguma termiņš, pieņemot, ka imunitāte būs spēkā aptuveni pusgadu.

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena intervijā "The New York Times" paziņojusi, ka pret jauno koronavīrusu vakcinētie tūristi no ASV varēs tuvākajos mēnešos apmeklēt Eiropas Savienību. Jaunie noteikumi varētu stāties spēkā jau šovasar. Savienotās Valstis ir ceļā uz mērķi līdz jūnija vidum vakcinēt 70% pieaugušo.

Meksikā un Polijā tirgotas viltotas "Pfizer/BioNTech" vakcīnas, viena deva pat par 1000 dolāru. Slimnīcā Meksikā aptuveni 80 cilvēku saņēmuši viltojumu, kas, kā šķiet, ir nekaitīgs, taču nekādu aizsardzību nenodrošina. Uzmanība pievērsta partijas numuru un derīguma termiņu dēļ. Polijā konfiscētajās pudelītēs bijusi kosmētiska viela, domājams, pretgrumbu krēms.

Kazahstāna sākusi izmantot pašmāju vakcīnu "QazCovid-in", pazīstamu arī ar nosaukumu "QazVac", kurai ir divas devas. To izstrādājis valsts atbalstītais Bioloģisko drošības problēmu izpētes institūts, izmēģinājumos rit trešā fāze. Valstī izplatīts 50 000 devu, pirmo poti tiešajā ēterā televīzijā saņēmis veselības ministrs Aleksejs Cojs. Valdība risina sarunas ar partneriem Turcijā par nākamo devu ražošanu. Kazahstānā līdz šim galvenokārt izmantota Krievijas vakcīna Sputnik V un vakcinēti 5% iedzīvotāju.