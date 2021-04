Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena. (Foto: AFP/Scanpix)

Leiena: vakcinētie ASV tūristi jau šovasar varēs apmeklēt ES

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena svētdien intervijā laikrakstam "The New York Times" paziņojusi, ka pret jauno koronavīrusu vakcinētie tūristi no ASV varēs tuvākajos mēnešos apmeklēt Eiropas Savienību (ES).