Izraēla pēc raķetes trieciena valsts dienvidos veic uzbrukumus Sīrijā

"No Sīrijas uz Izraēlas dienvidu Negevu tika izšauta raķete "zeme-gaiss"," tviterī pavēstīja Izraēlas Aizsardzības spēki. "Reaģējot uz to, mēs Sīrijā veicām triecienu baterijai, no kuras šī raķete tika izšauta, kā arī vēl citām "zeme-gaiss" baterijām."

Kā vēsta Sīrijas oficiālie mediji, Izraēlas uzbrukums naktī uz ceturtdienu veikts no Golānas augstienēm un bijis vērsts pret "pozīcijām Damaskas tuvumā".

Sīrijas pretgaisa aizsardzības baterijas veiksmīgi pārtvērušas vairumu Izraēlas raķešu, vēsta ziņu aģentūra SANA.

Uzbrukumā četri karavīri ievainoti, kā arī nodarīti "zināmi materiālie zaudējumi", vēsta aģentūra, atsaucoties uz avotu armijā.

Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR) vēsta, ka Izraēlas raķetes Dmeirā, 40 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Damaskas, trāpījušas Sīrijas valdības pretgaisa aizsardzības bāzei.

Uzbrukumā iznīcinātas pretgaisa aizsardzības baterijas, norādīja SOHR, piebilstot, ka uzbrukumā ir upuri.

Kā tiek uzskatīts, Dmeiras apkārtnē atrodas bruņojuma noliktava, kas pieder Irānai lojāliem kaujiniekiem.

Kaut arī šobrīd nav informācijas par ievainotajiem vai postījumiem Izraēlā, zināms, ka Abu Krenatas ciemā, netālu no Dimonas kodolobjekta, iedarbinātas sirēnas.

Izraēla oficiāli nav atzinusi, ka tās bruņojumā ir kodolieroči, tomēr ārvalstu eksperti apgalvo, ka Izraēlas bruņojumā ir 100 līdz 300 kodolgalviņu.

Pēdējie raķešu triecieni notikuši neilgi pēc diversijas Irānā Natanzas kodolobjekā un Irānas draudiem par šo diversiju atriebties.

Irāna uzskata, ka šo diversiju - nelielu eksploziju, kas nodarīja postījumus objekta elektrotīklam - sarīkojusi Izraēla.

Atbildību par diversiju Izraēla nav uzņēmusies, bet vairāki mediji, arī Rietumos, neminot avotus, apgalvo, ka Izraēlas drošības dienesti veikuši "kiberoperāciju".

ASV laikraksts "New York Times", atsaucoties uz ASV un Izraēlas izlūkdienestu amatpersonām, arī norādījis, ka uzbrukumā bijusi "zināma Izraēlas loma".