Džordža Floida slepkavībā apsūdzētais policists Čovins atzīts par vainīgu visās apsūdzībās

Čovinu, kurš zemē nogāzto aizturēto Floidu bija spiedis ar celi uz kakla, zvērinātie atzina par vainīgu otrās pakāpes slepkavībā, par ko viņam draud līdz 40 gadu cietumsods.

Viņš arī atzīts par vainīgu trešās pakāpes slepkavībā, par ko draud cietumsods līdz 25 gadiem, un nogalināšanā bez iepriekšēja nodoma, par ko draud desmit gadu cietumsods.

Zvērinātie, tostarp septiņas sievietes un pieci vīrieši, pēc nepilnas divas dienas ilgas apspriešanās vienbalsīgi atzina Čovinu par vainīgu visās trijās apsūdzībās. Zvērinātie pieņēma lēmumu trīs nedēļas ilgas prāvas beigās.

45 gadus vecajam Čovinam var tikt piespriests desmitiem gadu ilgs ieslodzījums par Floida nogalināšanu viņa aizturēšanas laikā 2020.gada 25.maijā Mineapolē.

Čovins pēc Floida nāves tika atlaists no darba Mineapoles policijā. Vēlāk tiesas priekšā stāsies vēl trīs bijušie Mineapoles policisti.

Bijušie Čovina darbabiedri Tomass Leins, Aleksandrs Kuengs un Tou Čao, kas vai nu palīdzēja viņam turēt Floidu pie zemes, vai neiejaucās notiekošajā, tiek apsūdzēti par līdzdalību otrās pakāpes slepkavībā un slepkavībā bez iepriekšēja nodoma.

Floida nāve izprovocēja plašus protestus visā valstī, kuri pārauga grautiņos. Protestētāji uzskata viņa nāvi par simbolu sistemātiskam rasismam un policijas brutalitātei pret afroamerikāņiem.

Visi četri apsūdzētie, kas tika atlaisti vienu dienu pēc Floida nāves, uzstāj, ka lēmums viņu turēt pie zemes bijis pamatots. Viņi arī atsaucās uz tiesu mediķa liecību, ka Floida organismā atrastās narkotikas var būt primārais viņa nāves cēlonis.

Ko Čovina aizstāvība teica gala vārdā?

Čovina advokāts Ēriks Nelsons sacīja, ka viņa klients darījis to, ko būtu darījis jebkurš "saprātīgs policists", nonākot "dinamiskā" un "plūstošā" situācijā, kurā liels vīrietis stājas pretī trim policistiem.

Viņš norādīja, ka Čovina ķermeņa kamera un policista žetons intensīvās cīņas dēļ nokritis zemē.

Nelsons arī apgalvoja, ka nozīmīga Floida nāvē bijusi narkotiku lietošana, jo organisms reaģē uz opioīdiem, īpaši gadījumos, ja iepriekš ir diagnosticēta hipertensija un augsts asinsspiediens.

Advokāts arī norādīja, ka maz ticams, ka viņa klients būtu tīši pārkāpis spēka izmantošanas noteikumus, jo viņš zināja, ka visas darbības tiek reģistrēta. "Policisti zina, ka viņi tiek filmēti," piebilda Nelsons.

Ko sacīja prokuratūra?

Prokurors Stīvs Šleihers mudināja zvērinātos "izmantot veselo saprātu. "Ticiet savām acīm. Jūs redzējāt to, ko jūs redzējāt," atsaucoties uz video, kurā redzams, kā Čovins pagājušā gada 25. maijā vairāk nekā deviņas minūtes tur ceļgalu uz Floida kakla, sacīja Šleihers.

"Tas nebija policijas darbs, tā bija slepkavība," viņš piebilda.

Pēdējo vārdu pirmdienas tiesas prāvā sacīja prokurors Džerijs Blekvels. Viņš norādīja, ka tiesā lemjamais jautājums ir "tik vienkāršs, ka bērns to var saprast".

Viņš atsaucās uz deviņgadīgu meiteni, kura bija viena no aculieciniecēm, kura Floida aizturēšanu vērojusi no malas. Viņa policistam saukusi, lai nokāpj no Floida.