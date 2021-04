Lietuvas valdība pagarina karantīnu līdz jūnijam, vienlaikus paredzot vairāk atvieglojumu

No nākamās pirmdienas, 19.aprīļa, būs atļauts atsākt darbu veikaliem, kas atrodas tirdzniecības centros, kā arī kinoteātriem un profesionālajiem teātriem, organizēt pasākumus ar skatītājiem brīvā dabā un iekštelpās. No ceturtdienas, 22.aprīļa, varēs darboties āra kafejnīcas, bet no aiznākamās pirmdienas, 26.aprīļa, - arī sporta klubi.

Atvieglojumi paredzēti arī cilvēkiem, kuri jau ieguvuši imunitāti pret Covid-19, - no 22.aprīļa viņi drīkstēs pulcēties grupās līdz desmit cilvēkiem, rīkot svinības, ekskursijas, apmeklēt pacientus slimnīcās un cilvēkus aprūpes iestādēs.

"Veidosim šīm divām nedēļām tādu prognozējamu vidi, lai neviens negaidītu lielus pārsteigumus ne uz vienu, ne otru pusi, un šajās divās nedēļās gatavosimies nākamajām divām nedēļām," valdības sēdē sacījusi premjerministre Ingrīda Šimonīte.

Pērn 7.novembrī Lietuvā ieviestā karantīna iepriekšējā reizē tika pagarināta līdz 30.aprīlim, bet tās režīms pakāpeniski tiek atvieglots.

Pēdējā laikā gan saslimstības rādītāji Lietuvā sākuši pieaugt - vienā diennaktī atklāto inficēšanās gadījumu skaits šonedēļ atkal pārsniedzis tūkstoti un 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 15.aprīlī ir 483,2.

Tikmēr ar vakcinēšanu Lietuvai sokas diezgan labi - vismaz vienu poti līdz šodienai saņēmuši 528 668 cilvēki, bet 199 314 cilvēki jau vakcinēti arī atkārtoti.