Foto: teju visa pasaule apstājusies, bet Hītrovas lidosta izskatās pilna

"The Guardian" vēstī, ka pagājušajā nedēļā Hītrovas lidostā novērotie skati ir visai satraucoši. Piemēram, kāda aculiecinieka uzņemtā fotogrāfijā redzamas garas rindas ar cilvēkiem, kuri ieradušies Lielbritānijā un gaida, lai izietu pasu kontroli.

Lai arī maskas visiem ir uzvilktas, nekāda distance netiek ievērota. Tas licis izdevumam uzdot jautājumu - kāpēc tūkstošiem cilvēku arvien ceļo, neraugoties uz faktu, ka spēkā ir dažādi pārvietošanās ierobežojumi.

Cik daudz cilvēku ierodas Lielbritānijā?

Mediju aplēses liecina, ka katru dienu Hītrovā vien ierodas 10 000 cilvēku, tomēr lidostā uzsver, ka tas ir krietni vien pārspīlēti, tomēr precīzs skaits nav zināms.

Tomēr attēls, kas raisīja sašutumu visdrīzāk ir "optiska ilūzija" - šāda situācija var rasties, kad nupat ir ieradies lielais reiss ar 300 cilvēkiem, tomēr tā nav visas dienas garumā.

Skaidrs ir tas, ka notiek vien maza daļa lidojumu, turklāt lidmašīnās ir mazāk pasažieru, nekā tas bija kādreiz. Pasažieru reisi aizvien tiek uzturēti, jo lidojumi ir vajadzīgi dažādu amata pienākumu veikšanai, kā arī iedzīvotāju repatriācijai. Tikmēr brīvdienu lidojumi, piemēram, tie, kurus piedāvā lidsabiedrība TUI, nenotiek nemaz.

Hītrova 26. janvārī. (Foto: AP/Scanpix)

Kurš lido uz Hītrovu?

Piemēram, pirmdien Hītrovā nolaidās reiss no Nigērijas galvaspilsētas Lagosas, vēlāk atlidoja lidmašīna no Honkongas, Singapūras, Ganas un Kenijas.

Savukārt Londonas Getvikas lidostā pirmdien ielidoja vien seši reisi - divi no Dublinas, viens no Belfāstas, no Kijevas, Rīgas un Madrides.