Kapitoliju ieņēma sazvērestību fanātiķi un nacisti. Kas viņi ir?

Viņu vidū ir ultralabējie, pat neonacisti un sazvērestības teoriju piekritēji. Vergturu štatu konfederācijas karogs bija viens no maigākajiem simboliem. Kāds iebrucējs bija tērpies kapučjakā ar uzrakstu "Camp Auschwitz" ("Aušvicas nometne") uz krūtīm un "Staff" ("Personāls") uz muguras – šajā nacistu nāves fabrikā nogalināja vairāk nekā miljonu ebreju un citu cilvēku.

Ekstrēmistu karnevāls

Pārstāvju palātas spīkeres, demokrātes Nensijas Pelosi krēslā iezvēlās, uz galda uzslēja kājas un fotografējās Ričards Barnets no Ārkanzasas, kurš sevi sauc par balto nacionālistu, bildējas ar ieročiem un izplata sazvērestības par koronavīrusu. Pašbildi ar cigareti zobos uzņēma Trampa atbalstītājs no ultrabējiem "Proud Boys" ("Lepnie puiši"). Šā grupējuma līderim 6. janvāra priekšvakarā bija aizliegts iebraukt Vašingtonā.

Spilgtākais personāžs šajā plejādē bija dīvainis ar ragiem, tetovējumiem, izkrāsojies konfederātu krāsās, ar kažokādas cepuri, nav zināms, īstas vai sintētikas. Viņa foto aplidoja visu pasauli, un ātri noskaidrojās, ka tas ir 32 gadus vecais Džeikobs Entonijs Čenslijs, pazīstams arī kā Džeiks Andželi – kvēls sazvērestību teoriju piekritējs un bijušais aktieris, viens no vadoņiem iebrukumā Kapitolijā.

Prokuratūra viņam uzrādījusi apsūdzību par huligānismu un vardarbīgu iekļūšanu valsts iestādes teritorijā. Arestēts Adams Džonsons no Floridas, kurš fotografējās, nesam prom Pārstāvju palātas spīkeres katedru. Apsūdzības uzrādītas ap desmit cilvēku, to vidū ir netālu no Kapitolija aizturēts aktīvists no Alabamas, pie kura atrastas 11 pudeles ar degmaisījumu.

Murgu sludinātāji

Čenslijs ir pieslējies kustībai "QAnon", kas sludina, ka ASV Demokrātu partijas biedri un slavenības pielūdz sātanu, izvaro bērnus, dzer viņu asinis un pasauli pārvalda ilumināti un reptiloīdi.

"QAnon" izauga no sociālo tīklu lietotāja ar segvārdu "4сhan", kurš parakstījās kā "Q". Viņš apgalvoja, ka ir augsta ranga militārists vai ierēdnis, kurš zinot, ka Tramps drīz atmaskos pasaules mēroga pedofilu tīklu vērienīgā operācijā "Vētra".

Iespējamo pedofilu-vampīru vidū nosaukts aktieris Toms Henkss, sarunu šovu zvaigzne Opra Vinfrija, demokrātu politiķe Hilarija Klintone, arī Saūda Arābijas šeiha ģimene, bet krietnie cīnītāji pret šo "Deep State" – pazemes valstību – esot Tramps un Krievijas līderis Vladimirs Putins.

Piekritēji arī Latvijā

Aprīlī "QAnon" piekritēji paziņoja, ka Ņujorkas Centrālparkā uzslietas teltis, kur atrodas 35 000 bērnu, izglābtu no seksuālās verdzības pazemes tuneļos. Patiesībā šīs teltis bija lauka hospitālis Covid-19 pacientiem, tās uzstādīja evaņģēlisko kristiešu labdarības organizācija "Samaritan’s Purse", ar pieredzi Ebolas slimnieku glābšanā Kongo Demokrātiskajā Republikā.

Latvijā īpaši pērn pavasarī šos murgus "Facebook" aktīvi izplatīja atmiņūdens tirgotājs Jānis Pļaviņš. Viņa izklāstā bērnus atbrīvot devās desantnieki no Hudzonā pie Ņujorkas piestājuša ASV karakuģa, operāciju vadīja Donalds Tramps, cita starpā arestēja miljardieri Bilu Geitsu. Kā jau sazvērniekiem pierasts, vēlāk viņi pārslēdzās uz citiem meliem, tā arī nepaskaidroja, kas notika ar bērniem bunkuros un kāpēc Geitss ir brīvībā.

Jauna veida aktiermāksla

Atgriežoties pie Čenslija – viņš sevi sauc par "Šamani Q" un pēdējā pusgada laikā bieži iekļuvis ASV ziņās. Arizonā, Fīniksā, dzimušais aktīvists līdz 2017. gadam bija aktieris, pēc žurnālistu secinātā, ieskaņošanas lomām, pretendējis uz lomām komēdijās un grāvējfilmās, bet nekādas Holivudas virsotnes nav sasniedzis ne tuvu.

Daudz veiksmīgāka bijusi protestu skatuve. Čenslijs aktīvi piedalījies sazvērnieku mītiņos un 2018. gadā pievienojās "QAnon", kļūstot par kustības seju. Tās mītiņos Čenslijs vienmēr uzstājas šamaņa veidolā, un pats pērn oktobrī izdevumam "Arizona Republic" skaidroja, ka nēsā "zvērādas kapuci, krāso seju un staigā bez krekla un saplēstās biksēs, lai piesaistītu uzmanību". Viņš sevi sauc par "kvēlu Trampa piekritēju, patriotu un kristieti" un arī noliedz koronavīrusa pandēmiju.

Čenslijs apgalvo, ka Trampam uzvarēt vēlēšanās nav ļāvusi "globāla pedofilu organizācija". Pēc pierādījumiem viņam nav tālu jāmeklē – izlasījis internetā: "Tagad es redzu, kā viss notiek patiesībā."

Ar sazvērestību uz Kongresu

Senāk cilvēki, kas sludinātu, ka viņiem netīkami politiķi dzer bērnu asinis, iespējams, par saviem vārdiem atbildētu tiesas zālē vai nokļūtu psihiatru aprūpē.

Turpretim "QAnon" tikai divos gados ir izaugusi par tik ietekmīgu veidojumu, ka pērn Kongresa vēlēšanās šo teoriju piekritēji bija starp kandidātiem no Arizonas. Republikāņu partijas biedre un kanoniste no Džordžijas Mērdžorija Teilore Grīna ievēlēta Kongresā. Kustības frāzes ir izmantojis Tramps, tostarp tās lozungu: "Kur iet viens, ejam mēs visi."

Federālais izmeklēšanas birojs galu galā atzina "QAnon" par teroristisku draudu. Šī kustība, kas jau tā apvieno nelīdzsvarotus prātus, var būt reāli bīstama. Pērn martā Sietlā viens no šiem fanātiķiem ar zobenu nogalināja savu brāli, uzskatot, ka viņš ir reptiloīds – no citplanētiešu rases, kas maskējas par cilvēkiem un slepeni pārvalda pasauli.

Ļoti daudzi amerikāņi ir sašutuši par notikušo, taču ir arī cits viedoklis. Pie ultralabējā blogera Tima Džoneta tiešraides no Kapitolija izskanēja aicinājumi pakārt visus kongresmeņus – nešķirojot pēc partijas un attieksmes pret viņu dievekli.

Prātā nāk 1987. gada seriāls "Amerika", kur PSRS izdevies sagraut un okupēt ASV. Filmā kongresmeņus apšauj okupanti, bet reālais drauds ir veselo saprātu zaudējis iekšzemes ienaidnieks.