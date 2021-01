Tramps kļūst par pirmo ASV prezidentu, pret kuru divas reizes uzsākta impīčmenta izmeklēšana

Šoreiz impīčmenta balsojums tika rīkots par Trampam izvirzītu apsūdzību "musināšanā uz dumpi" sakarā ar viņa atbalstītāju iebrukumu ASV Kapitolijā 6.janvārī.

Trampa impīčmentu balsojumā atbalstīja pavisam 232 Pārstāvju palātas locekļi, no kuriem 10 bija no viņa Republikāņu partijas, bet pārējie - no Demokrātu partijas.

Pārstāvju palātas lēmumam par impīčmentu seko impīčmenta prāva Senātā, bet šoreiz nav gaidāms, ka Senāts pievērstos šim jautājumam pirms Džo Baidena inaugurācijas prezidenta amatā 20.janvārī.

