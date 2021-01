"Šī noteikti bija mana trakākā darba diena" - haotiskie notikumi ASV Kapitolijā no fotogrāfa skatpunkta

“Es strādāju Vašingtonā gandrīz 14 gadus, un šī noteikti bija mana trakākā darba diena,” atminoties trešdienas haotiskos notikumus, stāsta Loubs. “Es ne reizi miljons gadu laikā nevarēju iedomāties, ka Kapitoliju kādu dienu ieņems protestētāji.”

Trešdienas notikumi ASV Kapitolijā no fotogrāfa skatpunkta

No rīta, kad Trampa atbalstītāji iebruka ASV Kapitolijā, es zināju, ka tā būs diezgan liela diena. Visā pilsētā strādāja AFP fotogrāfi, un mans darbs bija atrasties Kapitolijā un fotografēt kopīgo sesiju, kurā notiks balsu skaitīšana. Bet man nebija ne jausmas par to, kas sekos.

"Mans darbs bija atrasties Kapitolijā un fotogrāfēt kopīgo sesiju, kurā notiks balsu skaitīšana. Bet man nebija ne jausmas par to, kas sekos" (Foto: AFP/Scanpix)

Es sāku savu dienu, fotografējot sesiju 20 minūtes, līdz tā tika pārtraukta. Es devos pie sava klēpjdatora citā telpā. Pēkšņi atskanēja brīdinošs paziņojums par “drošības situāciju” ēkas iekšienā, Dienu es biju iesācis, fotografējot sesiju 20 minūtes, un, kad tā tika pārtraukta, es atgriezos pie sava klēpjdatora citā telpā. Pēkšņi paziņojums mūs brīdināja par “drošības situāciju” ēkā, mudinot mūs meklēt drošu patvērumu.

Esot fotogrāfam, pēdējais, ko tu gribi, ir atrasties slēgtā telpā, kad viss notiek ārpusē. Tāpēc daļa no mums devās uz satraukuma pilno otro stāvu, vietu, kas atrodas tieši pie Senāta palātas durvīm. Šī ir ļoti svarīga Kapitolija daļa, ierasti ļoti apsargāta teritorija, tāpēc ir neparasti tur redzēt kaut vai vienu protestētāju, nemaz nerunājot par 12 līdz 15 cilvēkiem, kuri tur atradās.

"Dažiem protestētājiem bija apkrāsotas sejas un ķermenis, viņi valkāja kostīmus. Vienam bija uzvilkta vikinga cepure, bariņš vicināja Trampa karogus" (Foto: AFP/Scanpix)

Tajā brīdī es uzņēmu savu lielo kadru. Dažiem protestētājiem bija apkrāsotas sejas un ķermenis, viņi valkāja kostīmus. Vienam bija uzvilkta vikinga cepure, bariņš vicināja Trampa karogus. Vēl kādam bija Konfederācijas karogs. Tie nepārprotami bija Trampa atbalstītāji, kuri bija iecerējuši izjaukt kārtību. Viņi kliedza uz policistiem un darīja visu, lai tikai nokaitētu situāciju. Aptuveni 12 policisti izveidoja līniju, cenšoties viņus atturēt no iekļūšanas tālākās telpās. Viņi centās sarunāties ar protestētājiem, jautājot, “Kā mēs varam šo atrisināt mierīgā ceļā? Kā mums likt jums atstāt telpas?”.

Es nodomāju, ka šī noteikti ir Kapitolija daļa, kas nekad nav redzējusi protestētājus. Šis būs dienas lielākais stāsts. Es nenojautu, ka tā bija tikai aisberga redzamā daļa.

"Parasti šādās situācijās likumsargi rīkojas ļoti ātri. Viņi nogrūž un piespiež iebrucējus pie zemes, uzliek viņiem rokudzelžus un izved ārā, bet šoreiz tā nenotika" (Foto: AFP/Scanpix)

Parasti šādās situācijās likumsargi rīkojas ļoti ātri. Viņi nogrūž un piespiež iebrucējus pie zemes, uzliek viņiem rokudzelžus un izved ārā, bet šoreiz tā nenotika. Visi šie cilvēki kaut kādā veidā bija iekļuvuši ēkā un nebija zināms, vai viņi ir bruņojušies, un kādi ir viņu nodomi.

Tad es izdzirdēju kņadu, pagriezos un redzēju, kā apaļajā telpā sāk ieplūst simtiem cilvēku. Tajā brīdī es sapratu, ka patiesībā šeit notiek kas daudz nozīmīgāks, nekā man sākumā likās. Cilvēki izrotāja statujas ar MAGA (Trampa sauklis “Make America Great Again”) cepurēm, sprauda tām rokās Trampa kampaņas karogus. Atmosfēra bija kā cirkā.

"Tad es izdzirdēju kņadu, pagriezos, un redzēju, kā apaļajā telpā sāk ieplūst simtiem cilvēku" (Foto: AFP/Scanpix)

"Atmosfēra bija kā cirkā" (Foto: AFP/Scanpix)

Es baidījos, ka policija mani aizslaucīs līdz ar protestētajiem, tāpēc devos pa koridoru Senāta palātas virzienā un gaisā ieraudzīju biezus dūmus. Cilvēki sāka atkāpties. Cilvēki klepoja un skrēja, valdīja vispārējs trakums.

"Es baidījos, ka policija mani aizslaucīs līdz ar protestētajiem, tāpēc devos pa koridoru Senāta palātas virzienā un gaisā ieraudzīju biezus dūmus" (Foto: AFP/Scanpix)

Tajā brīdī es pamanīju, kā cilvēki ieiet Nensijas Pelosi kabinetā. Parasti šī ir ļoti droša ēkas daļa. Viņa ir palātas spīkere, otrajā vietā aiz prezidenta - neviens nevar tā vienkārši ieklīst viņas birojā. Bet tur nebija ne personāla, ne policijas. Brīva ieeja jebkuram.

"Biroja darbinieki pēc izsludinātās trauksmes bija aizgājuši tik steidzīgi, ka datori joprojām bija ieslēgti, un ekrānos bija redzami e-pasta ziņojumi" (Foto: AFP/Scanpix)

Protestētāji sēdēja pie rakstāmgaldiem, taisīja selfijus un rakņājās pa biroju. Tā bija tikai dīvaina aina. Es turpināju pārvietoties pa biroju un ieraudzīju puisi, kurš bija uzcēlis kājas uz rakstāmgalda, pētīja e-pastus un jutās kā mājās. Biroja darbinieki pēc izsludinātās trauksmes bija aizgājuši tik steidzīgi, ka datori joprojām bija ieslēgti, un ekrānos bija redzami e-pasta ziņojumi.

Es papļāpāju ar to puisi, kurš sēdēja, sacēlis kājas uz galda. Man šķiet viņi visi bija vienkārši izbrīnas pilni. Šī ir viena no apsargātākajām ēkām Vašingtonā, bet šeit nu viņi ir – protestētāji, kuri, šķiet, guvuši pilnīgu kontroli pār ASV Kapitolija otro stāvu. Tas bija vienkārši prātam neaptverami.

"Es turpināju pārvietoties pa biroju un ieraudzīju puisi, kurš bija uzcēlis kājas uz rakstāmgalda, pētīja e-pastus un jutās kā mājās" (Foto: AFP/Scanpix)

Es kā fotogrāfs bieži uztraucos, ka cilvēkiem nepatīk tikt fotografētiem, es negribu, lai pret mani vēršas ar vardarbību. Bet šie ļaudis vai nu nemanīja, ka viņus fotografē, vai arī viņiem bija vienalga. Neviens neslēpa seju, neviens necentās mani atturēt no fotografēšanas.

"Man šķiet viņi visi bija vienkārši izbrīnas pilni" (Foto: AFP/Scanpix)

Pūlis kļuva arvien lielāks un neprognozējamāks, tāpēc mēs nolēmām doties pa kādu šauru gaiteni, apgriezāmies ap stūri un uzgājām policijas SWAT policijas vienību, kuriem bija ieroči, kādi lielākoties redzami filmās. Pārbaudot teritoriju un staigājot no telpas uz telpu, viņi sauc: “Rokas augšā! Kas tu esi?” Tas bija neaprakstāmi. Man šķiet, ka tā bija pirmā reize, kad pret mani tika pavērsts ierocis.

Viņi izlaida mūs cauri un teica, lai meklējam, kur patverties. Trīs no mums iebarikādējās trešā stāva birojā, kur es varēju uzlādēt un pārbaudīt savu telefonu. Mana sieva zināja, ka esmu Kapitolijā, tāpēc ļoti uztraucās. Kādā brīdī viņa bija atsūtījusi īsziņu, ka ēkā atskanējuši šāvieni, un tas bija vienīgais veids, kā es par to uzzināju. Kad tu fotografē, tu darbojies autopilotā, un tev nav laika domāt par to, kas patiesībā apkārt notiek.

Es nezinu, kā tas, kas notika, vispār varēja notikt. Dažādu politisko saietu un inaugurācijas laikā ap ēku uzstāda milzīgas metāla barjeras. Laikā, kad noritēja “Black Lives Matter” protesti, Balto namu šīs barjeras ieskāva pat mēnesi. Tajā rītā to vienkārši nebija.

Šādu notikumu laikā cilvēka instinkts ir bēgt. Tomēr, neskatoties uz iespējamo iznākumu, mums ir jādodas tam pretī. No aizslēgta biroja iekšpuses fotogrāfijas nevarētu uzņemt.

"No aizslēgta biroja iekšpuses fotogrāfijas nevarētu uzņemt" (Foto: AFP/Scanpix)

Ap plkst. 20 mēs saņēmām ziņu, ka ASV Kongress atkal sanācis uz sesiju, lai apstiprinātu Džo Baidena uzvaru prezidenta vēlēšanās.

Protams, logi joprojām bija izsisti, grīdas slidenas no asaru gāzes, visur mētājās saplēstas lietas. Bet Kongress atgriezās pie sava darba. Pēc piecām stundām ēka bija atbrīvota un dzīve atgriezās normālās sliedēs. Man šķiet, ka Kongresa locekļi gribēja parādīt tieši to, ka valdības darbs turpināsies.

Saistītās ziņas Miris viens no policistiem, kuru Kapitolijā smagi ievainoja Trampa atbalstītāji Haoss ASV Kapitolijā beidzies ar četru cilvēku nāvi; policijai izdevies atgūt kontroli "Apgānīja demokrātijas sēdekli" - Tramps neatzīst vainu kūdīšanā, bet nosoda vardarbību Kapitolijā

Jauns.lv jau ziņoja, ka pēc nemieriem ASV Kapitolijā miruši pieci cilvēki, tostarp viens policists.

Sadursmēs tika sašauta sieviete, kas vēlāk mirusi slimnīcā. Mediji ziņo, ka tā bijusi pārliecināta Trampa atbalstītāja Ešlija Babita, kas 14 gadus dienējusi ASV gaisa spēkos.

Nekārtību laikā Kapitolijā miruši arī divi vīrieši un sieviete, kuriem radušās nopietnas veselības problēmas.

Sadursmēs tika ievainoti 14 policisti, no kuriem viens slimnīcā miris.

Protestētāji iebruka Kapitolijā, kad tur bija sapulcējies Kongress, lai oficiāli apstiprinātu Džo Baidena uzvaru prezidenta vēlēšanās. Tāpēc Kongresam sēde bija jāpārtrauc, taču vēlāk sēde tika atsākta. Baidena uzvara tika apstiprināta vēlā nakts stundā.