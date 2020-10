Ziemeļkorejas "ģeniālais atklājums": koronavīrusu izplata smilšu vētras 

Šis ir kārtējais vienīgās pasaules valsts, kuru pārvalda mironis (Ziemeļkorejas konstitūcijā melns uz balta rakstīts, ka tās prezidents ir pirms 26 gadiem mirušais valsts dibinātājs Kims Irsens), “sensacionālais” atklājums.

Ziemeļkorejas televīzija stāsta, ka Covid-19 plosās visapkārt pasaulē, izņemot Korejas Tautas Demokrātisko Republiku:

Valsts televīzijas ziņu raidījuma laika prognozē pagājušajā nedēļa tika paziņots, ka uz Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) pusi no Ķīnas puses virzās smilšu vētra, kura gaisā pacēlusi ar koronavīrusu inficētas smago metālu daļiņas. Tādēļ, lai izvairītos no inficēšanās ar koronavīrusu, kas sevišķi kaitīgs jaundzimušajiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un ļaudīm ar zemu imunitāti, jāpaliek mājās, nedrīkst iziet uz ielas un jāvalkā sejas maskas. Ziemeļkorejieši kā likumpaklausīgi cilvēki arī nākamajā dienā pēc televīzijas baisajām ziņām esot sēdējuši mājās un nav rādījušies uz ielas – KTDR galvaspilsētas Phenjanas ielas bijušas kā izslaucītas no cilvēkiem.

Ziemeļkoreja nākusi klajā ar sevis cienīgu atklājumu – koronavīrusu uz čučhes zemi atnesusi smilšu vētra no Ķīnas puses. (Foto: Vida Press)

Pagaidām gan jāteic, ka Ziemeļkorejas zinātnieki un sinoptiķi ir vienīgie zinātņu vīri pasaulē, kas noskaidrojuši, ka Covid-19 pārnēsā smilšu vētras. Nevienam citam to nav izdevies pierādīt.

Krievijas Tālo Austrumu televīzija stāsta par savas kaimiņvalsts epidemiologu brīnumainajiem paziņojumiem:

Jāteic, ka šovasar Turkmenistānas, kurā vispār noliedz Covid-19 eksistenci un aizliegts pat izrunāt vārdu “koronavīruss”, sejas maksas aicināja nēsāt ne jau kādas slimības dēļ, bet gan tādēļ, ka valsts galvaspilsētas Ašhabadas apkārtnē bija sacēlušies putekļu mākoņi. Ārvalsts eksperti gan nepiekrita turkmēņu apgalvojumiem un sliecās domāt, ka valstī sejas aizsargmaskas lika valkāt Covid-19 uzliesmojuma dēļ.

Atšķirībā no Turkmenistānas, Ziemeļkorejā gan nav aizliegts pieminēt vārdu “koronavīruss”. Ikvakara KTDR televīzijas ziņās stāsta, cik milzīgs Covid-19 uzliesmojums ir visā pasaulē, protams, izņemot “saulaino” sociālisma ar korejiešu seju – čučhes zemi. Tiesa gan, jūlija beigās Ziemeļkoreja paziņoja, ka tajā konstatēts pirmais Covid-19 gadījums. Tikai toreiz tas līdz KTDR nokļuva nevis pa gaisu no Ķīnas, bet gan pa jūru no Dienvidkorejas. Ziemeļkorejā iepeldējis kāds ar koronavīrusu inficēts pārbēdzējs no Dienvidkorejas, kurš vairs neesot gribējis dzīvot pie imperiālistiskajiem vergturiem, bet gan sociālistiskās laimes apmirdzētajā Ziemeļkorejā.

