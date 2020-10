Kontaktā ar indi divreiz: izskan jauna versija par Navaļnija saindēšanu

Par to vēsta "The New York Times" atsaucties uz anonīmu augsta ranga Vācijas spēka struktūras pārstāvi.

Kā avots pastāstījis izdevumam, "Novičok" pulvera veidā iebērts šķidrumā, kuru dzēra Navaļnijs. Vācu eksperti pieļauj, ka visticamāk, tā bija tēja, kuru politiķis pasūtīja lidostā pirms lidojuma.

"The New York Times" atzīmē, ka gadījumā, ja šāds pieņēmums ir patiess, paliek jautājums, kā "Novičok" pēdas parādījās uz ūdens pudeles, no kuras Navaļnijs dzēra viesnīcas numurā pirms izbraukšanas uz lidostu.

"Tas var nozīmēt, ka Navaļnijs bija kontaktā ar indi pirms ierašanās lidostā vai, ka, iespējams, viņš saindēts divreiz," vēsta "The New York Times".

Jau vēstīts, ka 44 gadus vecajam Navaļnijam 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, pilots veica ārkārtas nolaišanos Omskas lidostā, un Navaļnijs ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā. 22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

2.septembrī Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas. Šo slēdzienu vēlāk apstiprināja arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas, bet otrdien to apliecināja arī OPCW.

Navaļnijs video apgalvoja, ka Krievijas varasiestādes nav veikušas pilnu izmeklēšanu, jo tas, kurš pasūtīja viņa indēšanu, nevēlas tikt atmaskots, un pauda pārliecību, ka vainīgs ir Putins.

Navaļnija komanda ir savākusi pierādījumus, ka viņš tika saindēts viesnīcas numurā Tomskā.

Krievijas varasiestādes ir apšaubījušos šos apgalvojumus un atteikušās veikt pilnu izmeklēšanu, norādot, ka sākotnējā izmeklēšanā nav gūti stingri pierādījumi, ka ticis pastrādāts noziegums