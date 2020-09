Blogere parāda, kā no diviem "McDonald’s" produktiem pagatavot ļoti gardu dzērienu

Sociālā tīkla lietotāja dalījusies ar video, kurā viņa gatavo ļoti gardu dzērienu, pēc kura pagaršošanas daudzi ir stāvā sajūsmā.



Tā recepte ir pavisam vienkārša – jāaiziet uz "McDonald’s" un jānopērk vaniļas piena kokteilis un espreso kafija. Pēc tam abi šie dzērieni jāsajauc un, kā apgalvo blogere, tas nevienu neatstās vienaldzīgu.

Recepte ir ļoti vienkārša - jāaiziet uz "McDonald’s" un jānopērk vaniļas piena kokteilis un espreso kafija. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Lūk tā, tas ir ļoti garšīgi! Gandrīz kā frapučīno. Voila!" stāsta blogere.

Recepte ir tik vienkārša, ka to var pagatavot, sēžot pat pie automašīnas stūres. Video skatīts vairāk nekā ceturtdaļmiljonu reižu un, spriežot pēc komentāriem, meitene "TikTok" lietotājiem atklājusi jaunu iecienītāko dzērienu.



"Tas ir mans jaunais iecienītākais dzēriens, un tas ir labāks par to, kuru tirgo "Starbucks"," komentē viena no soctīkla lietotājām.



"Lieliska ideja! Droši vien būs vēl gardāks, ja ļauj kafijai atdzist," prātoja cits lietotājs.



Arī "McDnoald’s" darbinieki komentāros atzīmēja, ka arī viņi dažreiz sev veido šādu dzērienu un ir izbrīnīti, ka par šo ideju zina vēl kāds.



"Es tur strādāju un bieži sev tādu gatavoju," komentē viens no restorāna darbiniekiem.