Neilgi pirms viņa atlaišanas sociālajos tīklos parādījās kadri no Volkera aizturēšanas. Tajos redzams, ka divi šerifa palīgi tur zemē noguldītu tumšādainu vīrieti un sit viņam pa seju. Kādā brīdī viens no kārtības sargiem kliedz, ka aizturētais iekodis viņam rokā.



Policists, kurš vairākas reizes iesita Roderikam Volkeram, pēc šerifa Viktora Hila pavēles tika atlaists no Kleitonas apgabala šerifa biroja. Viņš pārmērīgi pielietojis spēku, un tas ir administratīvs pārkāpums. Kriminālizmeklēšanas lieta par notikušo tiks nodota Kleitonas apgabala prokuratūrai, vēsta vietējās policijas ziņojums.

Kleitonas apgabala policisti aiztur Roderiku Volkeru. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Policija norāda, ka Volkers šobrīd ārstu uzraudzībā atrodas cietuma slimnīcā. Mediķi viņam nav konstatējuši lūzumus.



Advokāts pavēstījis, ka Volkers ar draudzeni atdevis īres automašīnu un samaksājis vīrietim, lai aizvestu viņus uz nākamo galamērķi. Automašīna, ar kuru viņi brauca, tika apturēta, jo tai nestrādāja pakaļējās gabarītgaismas.



Policisti palūguši Volkeram uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, kaut arī viņš neatradās pie stūres, paziņoja advokāts. Pēcāk policisti bijuši sarūgtināti. Strīda sākums netika nofilmēts, bet vēlāk tika iemūžināts mirklis, kad asinīm klātais Volkers ir noguldīts zemē, un viņu tur divi policisti.



Roderiks Volkers apcietināts par uzbrukumu policistiem un pretošanos aizturēšanas laikā.

Jauns.lv jau vēstīja, ka pēc policijas aizturētā Džordža Floida nāves 25.maijā Mineapolē ASV lielpilsētās izraisījušies protesti pret policijas brutalitāti un rasismu, bet daudzviet paralēli notikuši arī sen nepieredzēta vēriena grautiņi, veikalu izlaupīšana, ēku dedzināšana un ielu vardarbība.