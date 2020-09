Lietuvas ministrs izskaidro galvenās atšķirības, kāpēc Latvijai tik labi sokas ar Covid-19 apkarošanu

Lietuvā pagājušajā diennaktī konstatēti 20 jauni Covid-19 gadījumi, un šonedēļ kaimiņvalstī koronavīrusa statistika kopumā ir optimistiskāka nekā nedēļu iepriekš. Tomēr skaitļi liecina, ka Lietuva tāpat ir pārkāpusi svarīgu robežu, kas nozīmē, ka tā dēvētais Baltijas burbulis var pārsprāgt un Lietuvas iedzīvotājiem, iebraucot Latvijā, būs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Par to, ka no piektdienas Baltijas burbulis de facto vairs neeksistēs, brīdinājis arī Latvijas premjers Krišjānis Kariņš.

Saistībā ar Latviju intriga saglabājas, saka ministrs

Tomēr Lietuvas veselības ministrs ceturtdien vēstīja, ka šajā ziņā joprojām saglabājas intriga un nav skaidrs, vai Lietuva tiks iekļauta Covid-19 visvairāk skarto valstu sarakstā. "Kā visi lieliski zināt, vakar Latvijas valdība nolēma nemainīt kārtību, neieviest korekcijas. Tas nozīmē, ja Lietuva pārkāps 16 gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju robežu pēdējās 14 dienās, Lietuvas iedzīvotājiem, iebraucot Latvijā, būs jāievēro pašizolācija. Vai mēs to pārkāpsim, intriga saglabājas. Rīt Latvija šos skaitļus pārbaudīs un kļūs skaidrs. Pašlaik Lietuvas rādītāji ir 16,3 koronavīrusa gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Kā būs - to redzēsim rīt," sacīja Verīga.

Brīdina, ka mašīnas ar lietuviešu numuriem var apturēt Latvijas policija

Cerība nemirst, tomēr jāgatavojas arī citam scenārijam. Lietuvas veselības ministrs savas valsts pilsoņiem arī skaidroja, kas notiks šādā gadījumā. Ja Lietuva tiks iekļauta šajā sarakstā, tad jau no šīs nedēļas nogales, iebraucot Latvijā, būs jāievēro pašizolācija. "Valsts neplāno aktīvo robežkontroli, uzticēsies ceļotāju godaprātam. Taču atcerieties, ka Latvijā ļoti aktīvi šo situāciju kontrolē policija," viņš brīdināja lietuviešus.



Verīga arī piebilda: ja iebrauksiet Latvijā ar auto, kuram ir Lietuvas numurzīme, vai apmetīsieties viesnīcā, patiešām varat saņemt jautājumus par obligāto pašizolāciju. "Es nevaru atbildēt latviešu vietā, kā tieši viņi plāno to darīt. Cik man zināms, tādu aktīvu kontroli latvieši neplāno, tie ir viņu vārdi. Robežsargi, kas stāvēs pie robežas un katru apturēs, tiešām netiek plānoti. Taču ņemiet vērā - ja šķērsosiet robežu un brauksiet ar auto, kam ir Lietuvas numurzīme, jebkurā mirklī jūs var apturēt Latvijas policija. Un jums jautās, no kurienes braucat, kur pašizolēsieties - iespējams, ar varbūtību pārbaudīt, vai nemelojat," iespējamo pārbaužu kārtību ceļotājiem no Lietuvas skaidroja ministrs.

Nesaprot, ko latvieši pārmet Lietuvai

Lietuvas veselības ministrs preses konferencē neslēpa, ka viņam nav saprotama Latvijas kritika kaimiņvalstu politikai saistībā ar Covid-19 apkarošanu: Latvijas premjers Krišjānis Kariņš iepriekš pauda sarūgtinājumu, ka neatkarīgi no iepriekš panāktās vienošanās Baltijas valstis tomēr atšķirīgi piemērojušas epidemioloģiskās drošības prasības, kā rezultātā Lietuvā un Igaunijā saslimstība ar Covid-19 pieaug.

Verīga sacīja: šos pārmetumus viņš nesaprot. "Protams, ka visu laiku sazināmies ar kolēģiem no Latvijas un Igaunijas. Vienīgā lieta - par lidojumiem no Covid-19 visvairāk skartajām valstīm. Taču mums ir ļoti stingra kārtība šajā sakarā, atbraucējiem ir jāizolējas, jāierodas ar testiem. Par kādām prasībām latvieši runā, es nezinu," komentēja Lietuvas veselības ministrs.

Viņš atzina, ka ir divas lietas, ar ko Lietuvas Covid-19 apkarošanas politika atšķiras no Latvijas. "Es varu nosaukt divas lietas, kas nav mums, bet ir latviešiem. Tas ir divu metru attālums, distances ievērošana. Mums tas nav tik stingri, mums ir tikai viens metrs. Un otra lieta, kā mums nav - sabiedriskās ēdināšanas iestādes Latvijā ir atvērtas tikai līdz pulksten 24. Vēl viena atšķirība, tiesa, ne tik būtiska - tur ļoti lielu kontroli veic policija, nevis sabiedrības veselības speciālisti," kārtību Latvijā raksturoja Lietuvas veselības ministrs.

Jauns.lv jau ziņoja, ka, pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 3. septembrī Lietuvā ir 16,53, Igaunijā - 15,7, bet Latvijā - 4,17.

