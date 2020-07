Igauņiem dīvains šķiet Latvijas satiksmes dalībnieku paradums pietuvoties braucamās daļas labajai malai, lai palaistu garām apdzinēju, tādā veidā ceļa vidū veidojot “trešo joslu”.

Igauņi vēstī, ka par viņu paradumu turēties savas joslas centrā Latvijā var aizmirst. Tos, kuri dodas uz Latviju, brīdina: tur viss ir citādāk, nebrauciet pa joslas vidu, esiet uzmanīgi un gatavojieties, ka jums nāksies palaist garām kādu ātrāku automašīnu. “Postimees” vēstī, ka arī lietuvieši brīnās par braukšanas kultūru Latvijā, saucot to par dīvainu.

“Kad es pirms dažiem gadiem braucu no Viļņas uz Rīgu, bija ļoti dīvaini noraudzīties, kā autovadītāji man priekšā teju vai nobrauca nost no ceļa, lai palaistu mani garām,” medijam stāstījusi lietuviete Migle Krancevičūte, norādot: “Ja sākumā tas šķita kā jauks žests, tad mirklī, kad automašīna nobrauca ceļmalā, bet no tās riteņiem man vējstiklā sāka lidot akmeņi, situācija man sāka šķist ekstremāla un muļķīga.”

Daži latvieši kaunīgi atzīst

“Positmees” vēstī - daži latvieši kaunīgi atzīst, ka šajā valstī tiešām izveidojusies bīstama un neoficiāla paraža braukt trīs rindās. Uz Latvijas patiesi ceļiem varot novērot, ka lēnākie satiksmes dalībnieki novirzās uz labo malu, bet ātrākās mašīnas veic apdzīšanas manevru pa ceļa vidu. Šādas ainas varot vērot uz lielajām šosejām, piemēram, uz Rīga-Ainaži ceļa.

Kāda latviete Elīna “Postimees” ir sacījusi: “Uz mūsu ceļiem ir daudz agresīvu braucēju, kuri nepārtraukti apdzen citus, un šādos brīžos mums ir izvēle: šķērsot balto līniju un nobraukt pa labās puses ceļmalu vai riskēt iekļūt avārijā.”

Kāds “Reddit” lietotājs savukārt norādījis, ka visai bieži automašīnas vadītāji Latvijā, braucot pa ceļa nomali, savā priekšā pamana kādu šķērsli, piemēram, riteņbraucēju, kas liek pēkšņi pārkārtoties uz joslas vidu, nepārliecinoties, ka kāds tajā brīdī neveic apdzīšanas manevru.

Medijs norāda – šādi satiksmes paradumi ir neformāla prakse, tāpēc tas rada dažādu bīstamu situāciju virkni. Baisākais tiem, kas ceļo pa Latviju, ir fakts, ka trīs rindu vietā pēkšņi rodas pat četras, ja automašīna no pretējās braukšanas joslas arī veic apdzīšanu.

Daži tomēr šādu sistēmu aizstāv

Internetā pausto viedokļu vidū esot atrodamas arī pārliecības, ka šāda braukšanas sistēma ir visgudrākais veids, kā nodrošināt vienmērīgu satiksmes plūsmu un līdz ar to arī ceļu satiksmes drošību, vienlaikus taupot līdzekļus uz oficiālu 2+1 vai 2+2 šoseju izbūvi. Tomēr “Postimees” raksta, ka oficiāla statistika šo apgalvojumu apgāž, jo Latvija ir bēdīga topa augšgalā, kas attiecas uz mirstību ceļu satiksmes negadījumos – pērn uz ceļiem Latvijā nomira 68 cilvēki uz miljonu iedzīvotāju. Tikai četrās Eiropas Savienības valstīs ceļu satiksmes negadījumos mirst vairāk nekā Latvijā.

Kaimiņvalsts medijs arī piemin kādu britu, kurš pirms dažiem gadiem publiski brīnījās par mūsu satiksmes kultūru. “Šo gadu laikā esmu braucis Eiropā, Āfrikā, Indijā, Amerikā, un man jāatzīst, ka braukšanas pieredze Latvijā ir viena no bīstamākajām, ar kādu man nācies saskarties.”