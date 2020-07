Igaunijas nepilsoņa Trofimova šausmas un mocības Manilas lidostā beigušās. Viņš ielidojis Tallinā

Romānam Trofimovam beidzies gandrīz četru mēnešus ilgušais murgs Manilas lidostā. (Foto: Facebook)

No Nīderlandes galvaspilsētas viņu uz Tallinu atgādāja Latvijas aviokompānija „airBaltic”. Trofimova gaitām sekoja līdzi visa Igaunija un viņš bija ieguvis „igauņa Viktora Navorski” titulu, jo piedzīvoja gandrīz tieši to pašu, ko šausmu filmu klasiķa Stīvena Spīlberga filmas „Lidosta” („The Terminal”) Toma Henka atveidotais galvenais varonis Viktors Navorskis, kurš bija spiests deviņus mēnešus mitināties Ņujorkas Džona Kenedija starptautiskajā lidostā.

Spīlbergs 2004. gadā uzņēma filmu “Termināls” par cilvēku, kas mēnešiem ilgi dzīvoja lidostā, jo nevarēja tikt mājās. Traģikomēdijas galvenajam varonim bija jāmitinās Ņujorkas starptautiskajā lidostā tāpēc, ka viņam liedza iekļūt ASV, un tajā pašā laikā viņš nevarēja atgriezties dzimtenē tur sākušās revolūcijas dēļ.

Jauns.lv jau rakstīja, ka Jehvi pilsētas iedzīvotājs Romāns Trofimovs no Igaunijas izlidoja 12. martā, kad kaimiņvalstī tika ieviesta ārkārtējā situācija, savukārt Filipīnās to ieviesa 15. martā un tā ir spēkā aizvien. Trofimovs Manilā ieradās 20. martā ar reisu no Taizemes, un visu šo laiku atradās lidostas ēkā bez iespējas doties prom. Vīrietis gadu bija krājis naudu un plānojis savu ceļojumu uz Āziju, cerot tur padzīvot vairākus mēnešus, bet iznāca pavisam negaidīts nepatīkams piedzīvojums.

Trofimovu Filipīnās neielaida, jo viņš šķitis “nepārliecinošs”, viņam nebija rezervēta viesnīca, nezināja, kur dzīvos, un lidostas amatpersonām šķita, ka viņam nav naudas. Saskaņā ar Filipīnu deportācijas noteikumiem, Trofimovs varēja doties prom ar tiešo reisu vai ar pārsēšanos, taču 80 dienas no Manilas vispār netika veikti nekādi lidojumi. Tikmēr Filipīnu amatpersonas vīrietim atņēma pasi un to nodeva lidsabiedrības “AirAsia” rīcībā, jo tā viņu atveda uz valsti un tai arī bija jādomā, kā viņu dabūt prom. Igaunijas amatpersonas pieļauj, ka visa šī problēma varēja arī nenotikt, ja Trofimovam būtu parastā pase, nevis pelēkā, kādu nēsā valsts nepilsoņi. Amatpersonas neizslēdz, ka filipīnieši šādu dokumentu pārāk bieži neredz, kas, iespējams, radīja visu šo jucekli.

Vīrietis par savām gaitām daudz informēja sociālajos tīklos. Viņš pārmetis Igaunijas varasiestādēm, ka tās neko nedara, lai viņam palīdzētu. Tāpat vīrietis pauda, ka viņam ir invaliditāte un veselības stāvoklis tikai pasliktinās, jo viņš nesaņem pilnvērtīgu uzturu, nevar iziet saulē un svaigā gaisā. Beidzot Igaunijas Ārlietu ministrija parūpējās, lai viņu atgādātu mājās.

7. jūlijā viņš ar Ārlietu ministrijas palīdzību izlidoja no Manilas uz Nīderlandes galvaspilsētu Amsterdamu, bet tur atkal gadījās ķibele. Viņš nokavēja lidmašīnu uz Tallinu, jo domāja, ka tā izlido pulksten 11.00, bet tā gaisā pacēlās stundu agrāk. Nu atkal diennakti nācās pavadīt svešā lidostā, bet tas bija sīkums, salīdzinot ar „Āzijas mocībām”. Par to viņš savā „Facebook” profilā ierakstījis:

„Neredzu jēgu uztraukties par to būšu mājās dienu ātrāk vai vēlāk. Mans galvenais mērķis bija iegūt brīvību un izrauties no Filipīnu gūsta, un tas ir sasniegts. Tagad esmu brīvs cilvēks!”

Kad „airBaltic” lidmašīna Trofimovu atgādāja Tallinā, viņu sagaidīja arī paliels sagaidītāju pūlis, arī žurnālisti, uz kuru jautājumiem viņš atbildēja nelabprāt un ātri vien iesēdās taksometrā un aizbrauca. Viņš neatbildēja, vai negrasās iegūt Igaunijas pilsonību, vai nejūtas vainīgs par to, ka Amesterdamā nokavēja valsts apmaksāto lidojumu, uz ko cerēja, dodoties bez naudas un viesnīcas rezervācijas uz otru pasaules malas. Uz vaicājumu, vai viņš uz Filipīnām devies „lielas mīlestības” dēļ, Romāns atrauca: „Bez komentāriem”. Vienīgi viņš skaidri atbildēja, ka nu arī zaudējis savu programmētāja darbu.

