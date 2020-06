Absurda vēlēšanu parodija Krievijā: vēlēšanu iecirkņi pļavā, autobagāžniekā, uz pagalma soliņiem

Jau aplūkojot vien sociālajos tīklos ievietotos vēlēšanu iecirkņu foto, izgaist pat mazākās cerības, ka šī balsošana varētu būt godīga un objektīva. Nav jābūt lielam ekspertam, lai saprastu, ka šādā veidā balsis nevar saskaitīt godīgi un paveras vislielākās iespējas rezultātu viltošanā.

Aizbildinoties ar koronavīrusa pandēmijas drošības pasākumiem, balsošanas iecirkņi ierīkoti brīvā dabā, it kā tuvāk vēlētājiem. Tomēr to izskats it nebūt neatgādina nopietnu valstisku pasākumu. Vārda tiešā nozīmē viss liecina par nemākulīgu „demokrātijas izspēlēšanu”, kur vēlēšanu iecirkņu darbinieki tērpušies aizsargmaskās un aizsargtērpos reģistrē nodotās balsis. Nav pat formāli izrādīta centība, lai to visu uzraudzītu policija vai novērotāji.

Protams, ka vara ir parūpējusies arī par to, lai būtu „fasādes glancētie” vēlēšanu iecirkņi, kurus atradīt ārvalstu novērotājiem un izmantot oficiālajos ziņojumos, bet dzīvē redzamais pat neatgādina vēlēšanu parodiju, tas ir absurda komēdijas kalngals, par ko arī šausminās Krievijas opozicionāri. Piemēram, viens no redzamākajiem Krievijas opozicionāriem Aleksejs Navaļņijs, savos sociālo tīklu kontos publicējot visnejēdzīgāko vēlēšanu iecirkņu TOPu, teic, ka apjaušot visu varas korumpētību, negodīgumu un tā tālāk, kaut ko tādu nav varējis iedomāties.

Jauns.lv piedāvā ielūkoties vairāku Krievijas vēlēšanu iecirkņu foto un tad pašiem spriest, cik leģitīms varētu būt balsošanas, kas noslēgsies 1. jūlijā, rezultāts.

Избирательные участки выглядят весьма иронично на фоне повседневной России.



И этим людям вбили в голову, что 20 последних лет обустраивать Россию Путину мешала "американская" конституция и не было возможности ее изменить, а сейчас все поменяется: друзья Путина перестанут ⬇️ pic.twitter.com/kfEUMcVUuY — ❌ Dmitry78 ❌ (@Dmitry788) June 28, 2020

В России голосование за путинские поправки организовали в багажнике машины. ВИДЕОhttps://t.co/VD4Rq07VRK — Информационное сопротивление (@info_sprotyv) June 25, 2020

Голосование за поправки в Конституцию органиовали в том числе на открытом воздухе!🌤️



Избирательные участки во дворе, на парковке и сцене театра — как в Петербурге голосуют по поправкам в Конституцию, читай ниже! ⬇️ pic.twitter.com/mprJy8hmEW — Ольга Князева (@knyaoll) June 28, 2020

Избирательный участок в багажнике. pic.twitter.com/YM8tpt3Fwe — Наталья Монэ (@Nata1457lav) June 25, 2020

Если ваша вечеринка не выглядит так, как этот "избирательный участок" в городе Торжок, то даже не думайте меня приглашать. pic.twitter.com/OU0uyZXJqR — Alexey Navalny (@navalny) June 28, 2020

Видимо до конца "голосования" это будет мой любимый "избирательный участок". № 1133. Петербург. Организован не в багажнике, не в кузове, а просто и стильно - в тележке из магазина "Пятерочка". Если кто-то в Питере хочет проголосовать, то не будьте дураками и голосуйте здесь. pic.twitter.com/PJiTtXVpmv — Alexey Navalny (@navalny) June 26, 2020

Избирательный участок у мусорного контейнера и голосование «за будущее страны» у помойки — ну, разве может быть что-то более символичное?

⠀

Какое-то космическое позорище.

⠀#НетПоправкам ❌ #НетОбнулению pic.twitter.com/K0QtCCvRY8 — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) June 28, 2020

Угадайте, что вы видите. "Избирательный участок" (!) по обнулению.



Ходите на выборы! pic.twitter.com/N0RuC2owta — Ийон Тихий (@tichyij) June 25, 2020

Утро вчерашнего дня поразило нас невиданным ранее голосованием в багажнике. А утро сегодняшнего дня не подвело и побило вчерашеее. Представляю вам избирательный участок в кузове «Газели» pic.twitter.com/U6cchcqnLV — Alexey Navalny (@navalny) June 26, 2020

Выездное голосование. Избирательный участок N 990 г.Советск Кировская обл.

9.2. Голосование вне помещения.. Голосование вне помещения для голосования организуется для участников голосования, ПОДАВШИХ ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02 июня 2020 г. № 250/1840-7) pic.twitter.com/d9O0OsFMyc — Серж (@REGION2020) June 28, 2020

Избирательный участок в Омске, девятого по величине города России.



Надо поискать, может и из сортира уже участок сделали. Напомните, сколько хулиардов на эту профанацию и цирк было потрачено из бюджета? pic.twitter.com/Hh1SSQxZTm — Alex Galimov (@alexgalimov72) June 25, 2020

Вот таким образом проходит голосование в нашем дворе. Вам не кажется, что слишком серьезный избирательный участок?#НетПоправкам #Конституция2020 pic.twitter.com/Adi7A0nJhr — бургерная передозировка (@VilkaXyilka_) June 26, 2020

В деревне Пурлыга Бижбулякского района Башкирии пошли дальше и сделали избирательный участок на остановке. Ну почему бы и нет https://t.co/Lmc1levUIZ pic.twitter.com/EbE5fdl6f4 — Георгий Албуров (@alburov) June 25, 2020

А это избирательный участок в России, у нас цирк, а не выборы! pic.twitter.com/pePATs9uVY — Алексей ❌ (@kabanov087) June 28, 2020

Te jāpiebilst, ka pats Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir izteicies, ka pēc likumdošanas nebūtu vajadzīga šāda nobalsošana par izmaiņām konstitūcijā - pietiktu vien ar to, ka tās apstiprinātu Valsts dome un viņš pats, bet viņš, lūk, grib noskaidrot, tautas viedokli, un izmaiņas stāsies spēkā, ja par tām nobalsos vismaz puse uz iecirkņiem atnākušo. Nav jāšaubās, ka tiks arī panākts Putinam vēlamais rezultāts, jo liela daļa opozīcijas Krievijas pilsoņus aicina šo balsošanu boikotēt.