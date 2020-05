"Viņš dzīvoja interesantu dzīvi" - Anglijā miris pasaules vecākais cilvēks

Veitons, bijušais inženieris un skolotājs no Hempšīras, Anglijas dienvidos, sirdzis ar vēzi un nomiris miegā savās mājās, kur viņš dzīvojis patstāvīgi līdz savai nāves dienai, paziņojusi ģimene.

"Bobs bija neparasts cilvēks un ģimenei ne tāpēc, ka sasniedza satriecošu vecumu. Piemērs mums visiem. Viņš dzīvoja interesantu dzīvi un satika dažādus cilvēkus visā pasaulē," sacīja ģimene.

Veitons dzimis Jorkšīrā, Anglijas ziemeļos 1908. gada 29. martā. Par sevi Veitons sacījis, ka ir "parasts puisis, kuram gadījies nodzīvot ilgu laiku". Viņš atteicies no dzimšanas dienas apsveikuma kartiņas no karalienes Elizabetes II, sakot, ka nevēlas to saņemt par nodokļu maksātāju naudu.

Līdz pat savai nāvei Veitonam bijis plašs interešu loks. Viņu interesējusi politika, teoloģija un ekoloģija. Viņam rūpējusi apkārtējā vide, mājās atradusies darbnīca un vējdzirnavas. Viņš veidojis puzles, lai pārdotu un nopelnīto ziedotu labdarībai.

Veitons nāk no septiņu bērnu ģimenes. Pēc skolas pabeigšanas, 16 gadu vecumā viņš uzņemts jūras inženiera praksē. Vēlāk pārcēlies uz Taivānu, kur divus gadus mācījies valodu un strādājis misionāru skolā.

1937. gadā viņš apprecējis savu kolēģi - skolotāju Agnesi un divus gadus vēlāk pārcēlies uz Lielbritāniju. Taču tas sakrita ar laiku, kad sākās Otrais pasaules karš un ģimene devusies uz Kanādu, vēlāk Konektikutu ASV, kur Veitons strādāja rūpnīcā, kas ražoja lidmašīnas.

Pāris Amerikā dzīvoja līdz 1945. gadam, kad atgriezās Liebritānijā. Vēlāk Veitons pasniedzis Londonas pilsētas universitātē. Agnese nomira 1995. gadā. Veitonam ir divi bērni – Dāvids un Doroteja, 10 mazbērni un 25 mazmazbērni.