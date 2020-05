Lietuvā no jūnija plāno atļaut pasākumus ar 100 dalībniekiem iekštelpās un 300 brīvā dabā

Vēlāk ik pēc divām nedēļām iecerēts palielināt šo skaitu vēl par 50 cilvēkiem iekštelpās un par 200 cilvēkiem brīvā dabā, tomēr nepārsniedzot 350 dalībnieku robežu iekšā un 900 - ārā.

Ministru kabinets atbalstījis kultūras ministra Mindauga Kvietkauska piedāvāto atvieglojumu plānu, bet premjerministrs Sauļus Skvernelis uzsvēris, ka pagaidām tas ir nesaistošs dokuments, kura pamatnostādnes vēl jāpārceļ uz valdības lēmumu. Par pirmo atvieglojumu fāzi valdība gatavojas lemt nākamnedēļ.

19 Foto Lietuvieši karantīnas laikā skatās aerokino Viļņas lidostā +15 Skatīties vairāk

Kā norādījis kultūras ministrs, ja epidemioloģiskā situācija mainīsies, atvieglojumu plāns var tikt precizēts vai atcelts, situāciju izvērtējot no jauna ik pēc divām nedēļām.

"Šobrīd iespējas rīkot kultūras pasākumus joprojām ir stipri ierobežotas, bet vasaras mēnešos pasākumu rīkotājiem ir ļoti svarīgi zināt prasības attiecībā uz skatītāju skaitu," viņš uzsvēris.

Ja plāna īstenošana norisināsies gludi, laikā no 16. līdz 31.augustam iekštelpās varēs rīkot pasākumus ar 350 dalībniekiem, joprojām ievērojot prasību par divu metru atstatumu starp cilvēkiem. Vienlaikus Kvietkauska iesniegtais priekšlikums paredz, ka no 1.jūnija dalībnieku skaits iekštelpu pasākumos nedrīkst pārsniegt 30%, bet no 1.jūlija - 50% no attiecīgo telpu pieļaujamās noslodzes.

Brīvdabas pasākumos pieļaujamais atstatums, kāds jāietur starp cilvēkiem, būtu viens metrs. Maksimālais pieļaujamais brīvdabas pasākumu dalībnieku skaits - 900 cilvēki - tiktu sasniegts 1.jūlijā un nemainītos līdz 31.augustam. Masu pasākumi, kuros dalībnieku skaits pārsniegtu 900, līdz augusta nogalei nav plānoti, norādījis ministrs.

21 Foto Fotogrāfs ar dronu priecīgā projektā iemūžina, kā ģimenes aizvada karantīnas laiku Lietuvā +17 Skatīties vairāk

"Jāsaprot, kad šovasar nāksies atteikties no plašiem pasākumiem, kuros piedalītos vairāk par tūkstoti vai pat vairāk par desmit tūkstošiem cilvēku un kuros nebūtu iespējams uzraudzīt cilvēku kustību un saskarsmi," trešdien pēc Covid-19 komitejas sēdes paziņojis premjerministrs Sauļus Skvernelis. "Tādi lēmumi šobrīd tiek pieņemti visā pasaulē - tas nepieciešams, lai sargātu mūsu visu dzīvības."

Karantīnas režīms, kas nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību Lietuvā tika ieviests 16.martā, pašlaik ir spēkā līdz 31.maijam. Premjers trešdien izteica pieļāvumu, ka tas tiks pagarināts vēl pēc šā termiņa, bet ierobežojumi būs minimāli.