Pavērsiens pāra lietā, kuru sagūstīšanas un 5 gadu nebrīves stāsts satrieca pasauli

Medijs vēsta, ka FIB piedāvājis viena miljona dolāru atlīdzību par nolaupīšanā vainojamo cilvēku sagūstīšanu un notiesāšanu. Jāatgādina, ka abi tika sagūstīti pirms astoņiem gadiem. Nebrīvē viņiem arī piedzima bērni.

Keitlīna Koulmena, Džošua Boils un viņu bērni nebrīvē Afganistānā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

FIB pārstāvis Kanādas presei stāstīja, ka aģenti aizvien aktīvi strādā, lai atrastu ģimenes sagūstītājus, bet tagad ir nepieciešama arī sabiedrības palīdzība. Vienā no gūstā ierakstītajiem video Koulmena identificēja savu sagūstītāju, taču izrāvienam šajā lietā ir nepieciešams vairāk informācijas.

Jānorāda, ka ģimenes iejušanās atpakaļ normālajā dzīvē nebija no vieglākajām. Neilgu laiku pēc atbrīvošanas no gūsta Džošua Boils Kanādā tika aizturēts un apsūdzēts seksuālā uzbrukumā, nelikumīgā turēšanā ieslodzījumā, kā arī nāves draudu izteikšanā. Kopumā Boilam tika uzrādītas 19 apsūdzības par nodarījumiem, kas, visticamāk, paveikti pēc ģimenes ierašanās Otavā. Tiesas process ilga vairāk par gadu un beidzās ar to, ka pērn decembrī tiesnesis atbrīvoja Boilu no apsūdzībām.

Džošua Boils 2019. gada decembrī. (Foto: AP/Scanpix)

Par ko ir stāsts?

Ziemeļamerikāņu pāris, kuru atbrīvoja no "Taliban" atzara teroristu gūsta, 2011. gadā iepazinās internetā. Abus vienoja milzīga aizraušanās ar "Star Wars". 2012. gadā abi nolēma doties kopīgā ceļojumā, kas, kā mēs zinām, izvērtās par piecu gadu ilgu pārdzīvojumu.

Keitlīna Koulmena piedzimusi Pensilvānijas štatā un bija zināma kā pārliecināta katoliete, vēstī "USA Today". Draugi stāstījuši, ka Koulmena bijusi ļoti laipna un dāsna pret citiem - sākot jau ar sīkumiem un beidzot ar naudas vākšanas kampaņu Haiti stihijā cietušajiem.

Džošua Boils pēc atbrīvošanas sniedz preses konferenci Toronto lidostā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Kad pāris nolēma doties ceļojumā, Keitlīna bija jau stāvoklī. Vecākiem tika stingri apgalvots, ka abi apceļos tikai drošās "stānas" un uz Afganistānu nedosies. "Viņi solīja, ka nedosies," stāstīja mamma Lina Koulmena.

Keitlīnas vīrs kanādietis Džošua Boils bijis aizrāvies ar terorisma tēmu, veltot savu brīvo laiku, veidojot neskaitāmus terorismam veltītus rakstus "Wikipedia". Viņu arī interesējis Omars Kadrs, kanādietis, kuru notvēra Afganistānā un 10 gadus turēja Gvantanamo cietumā. 2009. gadā Boils apprecēja Kadra māsu un daži kolēģi nodomāja, ka viņš pārgājis islāmā. Federālās izmeklēšanas birojs (FIB) sacīja, ka saistības ar Boila pagātni un abu nonākšanu teroristu gūsta nav.

"Taliban" atzara grupējums abus sagūstīja 2012. gadā Vardakas provincē, Pakistānas pierobežā, kas ir "Taliban" kontrolē. Šo piecu gadu laikā pāris pasaulē laida trīs bērnus - divus dēlus un meitiņu. ASV mediji norāda, ka "Haqqani" teroristu grupa parasti nenogalina sagrābtos ķīlniekus, tā vietā dodot priekšroku izpirkuma maksas pieprasīšanai.

Paziņojumā par pāra atbrīvošanu teikts, ka ģimenes atrašanās vieta bija ASV izlūku uzmanības lokā, un teroristiem pāri pārvietojot uz cilšu pārvaldītajām teritorijām Afganistānas pierobežā, ASV par to informēja Pakistānas pārstāvjus. "Visi ķīlnieki tika atbrīvoti sveiki un veseli, un tiek repatriēti uz savu dzimteni," teikts paziņojumā.

Atbrīvošana notikusi 10 mēnešus pēc tam, kad pāra nolaupītāji publicēja video ar 34 gadus veco Boilu un 31 gadu veco Koulmenu, kā arī viņu diviem bērniem, aicinot Kanādas un ASV valdības iesaistīties sarunās.

Pāris tika nolaupīts ceļojuma laikā. Abu "bekpekings" sākās Krievijā, tad viņi devās uz Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu un visbeidzot ieradās Afganistānā.

Pēdējo reizi Koulmenas vecāki ar abiem sazinājās 2012. gadā, kad Džošua no interneta kafejnīcas uzrakstīja, ka abi atrodas Afganistānas "nedrošajā" daļā. 2013. gadā pāris tika nofilmēts divos video, lūdzot ASV valdību viņus atbrīvot no "Taliban" atzara gūsta. Koulmenas vecāki vēlāk žurnālistiem pastāstīja, ka saņēma vēstuli no meitas, kura rakstīja, ka nupat laidusi pasaulē otro bērnu.