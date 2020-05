Mēnesi agrāk? Kad patiesībā vīruss nonāca Eiropā?

Kā zināms, ar līdzīgu paziņojumu klajā nāca franču ārsts, Avicennas un Žana Verdjēra slimnīcas Neatliekamās palīdzības nodaļas vadītājs Īvs Koens, kuram ir aizdomas, ka pirmais Covid-19 gadījums patiesībā bija mēnesi ātrāk.

Tikmēr Pasaules Veselības organizācijā (PVO) ziņots – nav izslēgts, ka arī citviet tiks pamanīti agrīnāki infekciju gadījumi. PVO pārstāvis Kristians Lindmeiers aicinājis valstu nacionālos veselības dienestus iziet cauri slimnīcu kartotēkām, lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par vīrusa izplatību.

Francijas Veselības ministrijā BBC skaidroja, ka valdība vēl pārbauda ārsta konstatēto agrīno gadījumu, un vajadzības gadījumā tiks veikta izmeklēšana.

Kur vēl?

Pirms divām nedēļām veiktajā miruša pacienta autopsijā Kalifornijā atklāts, ka pirmais ar koronavīrusu saistītais nāves gadījums ASV patiesībā bija par mēnesi agrāk, nekā domāts iepriekš. Otrdien ar paziņojumu par agrīniem Covid-19 gadījumiem nāca klajā arī Zviedrijas galvenais epidemiologs Anderss Tegnels, kurš norādīja, ka agrīnie Covid-19 gadījumi eiropiešiem, kuri atgriezās no Ķīnas, nav pārsteidzoši. Viņš nebrīnītos, ja atklāsies, ka pirmie gadījumi Zviedrijā būs bijuši jau 2019. gada novembrī.

Tomēr franču ārsta atklātais iespējamais agrīnais Covid-19 pacients nezina, kur viņš varēja inficēties, jo pirms nonākšanas slimnīcā neizceļoja no valsts.

Kas zināms agrīno gadījumu?

Ārsts Īvs Koens stāsta, ka saslimušais ir 43 gadus vecs vīrietis, kurš inficējās laika posmā no 14. līdz 22. decembrim. Pacientu sauc Amirušs Ammārs un viņš 27. decembrī ar sausu klepu, augstu temperatūru un grūtībām elpot nonāca slimnīcā. Kā zināms, tieši šie simptomi vēlāk kļuva zināmi kā galvenās jaunā koronavīrusa pazīmes.

Jānorāda, ka tas notika četras dienas pirms PVO paziņoja, ka Uhaņā pacienti inficējušies ar nezināmu vīrusu.

Ammārs stāsta, ka no valsts nav izbraucis, taču viņa sieva strādā lielveikalā netālu no Šarla de Golla lidostas, kur, iespējams, varēja nonākt saskarsmē ar atbraukušajiem no Ķīnas. “Mēs domājam, ka viņa pārslimoja bez simptomiem,” par sievu stāsta Koens. Savukārt abu bērniem arī parādījās saslimšanas simptomi.

Ko tas nozīmē?

BBC veselības nodaļas redaktors Mišels Robertss norāda, ka tad, ja aizdomas par vīrusa klātbūtni Eiropā vēl decembrī apstiprināsies, tas var nozīmēt, ka vīruss bez jebkādiem šķēršļiem izplatījās mūsu kontinentā, kamēr visi bija aizņemti, vērojot situācijas attīstību Uhaņā.

Eiropas laboratorijas, kuru rīcībā ir no saslimušiem cilvēkiem paņemti materiāli, iespējams, nāksies tos vēlreiz pārbaudīt, lai vairāk izprastu šo slimību, raksta BBC.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Līdz šim eksperti uzskatīja, ka pirmie trīs jaunā koronavīrusa gadījumi Francijā reģistrēti 24. janvārī. Divi saslimušie iepriekš bija viesojusies Uhaņā, bet trešais bija viņu ģimenes loceklis.

Iepriekš tika uzskatīts, ka pirmais gadījums, kad vīruss no cilvēka nodots cilvēkam Eiropā fiksēts Vācijā, kur no Uhaņas atlidojusī sieviete laika posmā no 19. līdz 22. janvārim ar vīrusu inficēja savu kolēģi.

Edinburgas Universitātes veterinārās epidemioloģijas profesors Rolands Kao uzskata, ka “agrīna” pacienta atklāšana norāda uz ātrumu, ar kādu vīruss, kura izcelsmes vieta ir samērā tālu, var izplatīties visā pasaulē. “Tas nozīmē, ka mums var būt ļoti maz laika situācijas novērtēšanai un lēmumu pieņemšanai,” viņš saka.

Kā intervijā BBC norādīja franču ārsts Īvs Koens, lēmumu vēlreiz pārbaudīt iepriekšējo pacientu analīžu paraugus viņš pieņēma pats.

No 14 vēlreiz pārbaudītajiem paraugiem pozitīvs Covid-19 tests bija vienā gadījumā. Arī krūškurvja rentgena attēlā redzama līdzīga aina, kāda ir raksturīga Covid-19 pacientiem.

Par “agrīno” gadījumu vairāk tiks aprakstīts žurnālā “International Journal of Antimicrobial Agents”, kas iznāks šonedēļ, paziņoja Koens.

