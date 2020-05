Avicennas un Žana Verdjēra slimnīcas Neatliekamās palīdzības nodaļas vadītājs Īvs Koens apgalvo, ka viens no viņa pacientiem, kuram 27. decembrī diagnosticēta pneimonija, faktiski bijis inficēts ar Covid-19. Tas nozīmē, ka pirmais zināmais Covid-19 gadījums Francijā reģistrēts mēnesi agrāk, nekā tika uzskatīts līdz šim. Ziņojums ar plašākām notikušā detaļām tikšot publicēts šīs nedēļas laikā.

Ārsts izpētījis pacientu kartītes, vēršot uzmanību tiem slimniekiem, kuri uzņemti ar gripas simptomiem pagājušā gada decembrī un šī gada janvārī. "24% pacientu bija simptomi, kas raksturīgi arī Covid-19," intervijā Francijas telekanālam "BFMTV" teica Koens. "Mēs atkārtoti pārbaudījām no deguna ņemtos paraugus, kas tajā laikā tika ņemti saistībā ar citu diagnozi."

"No 14 pacientiem viens bija pozitīvs. Mēs to pārbaudījām vēl divas reizes, lai pārliecinātos, ka nav kļūdu. Un divreiz tas bija pozitīvs," atklāj ārsts. Covid-19 atklāts 50 gadu vecam pacientam, kuram tajā brīdī nebija ne jausmas, ka viņš inficējies ar slimību, kas jau drīz izraisīs pandēmiju visā pasaulē.

Pēc sazināšanās ar pacientu vīrietis paskaidrojis, ka nav ceļojis uz kādu no slimības zonām. Viņš slimojis divas nedēļas, un saslimuši arī viņa bērni. Neskatoties uz to, ka ar visiem kopā dzīvoja arī sieva, viņai ar veselību viss bijis kārtībā. Vīrieša sieva strādājusi lielveikalā netālu no zivju kioska. "Mēs domājām, ka, iespējams, pastāv saikne ar zivīm, kas ievestas no Ķīnas. Tomēr sieviete darbā saskārās tikai ar vietējās izcelsmes produktiem," sacīja Koens.

Tomēr vēlāk noskaidrojies, ka netālu no sievietes stenda "ķīniešu izcelsmes cilvēki" pārdevuši suši. "Mēs domājam, varbūt slimība viņai noritējusi asimptomātiski," piebilda Koens.

Pacients un viņa bērni atveseļojušies un šobrīd jūtas labi.

Līdz šim ticis uzskatīts, ka Francijā pirmie Covid-19 pacienti konstatēti 24. janvārī. Slimība konstatēta diviem cilvēkiem, kuri valstī bija atgriezušies no Uhaņas.

Koens ziņo, ka viņš par savu atklājumu jau ir brīdinājis Nacionālo veselības aģentūru un citus virusologus, mudinot arī viņus savās slimnīcās veikt atkārtotus testus.