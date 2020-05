EPA/Scanpix

Vīruss maina dzīvesveidu: cilvēki sabiedrisko transportu labprāt sāk aizstāt ar velosipēdu

Jaunā koronavīrusa Covid-19 izplatības laikā, kad cilvēkiem ieteikts ievērot divu metru distanci vienam no otra, sabiedriskajā transportā to reti ir iespējams izdarīt. Lai izvairītos no braukšanas sabiedriskajā transportā un tā samazinātu iespēju inficēties, novērots, ka cilvēki Lielbritānijā sākuši daudz vairāk pārvietoties ar velosipēdiem, ziņo BBC.