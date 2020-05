31 Foto Covid-19 pandēmijas laikā ļaudis sauļojas un sporto Londonas Haidparkā +27 Skatīties vairāk

Četru lappušu ASV Iekšzemes drošības departamenta ziņojumā, kas datēts ar 1. maiju, teikts, ka Ķīnas amatpersonas janvāra sākumā apzināti no pasaules slēpa pandēmijas nopietnību.

Jānorāda, ka ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir pastiprinājusi savu kritiku pret Ķīnu. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo svētdien nāca klajā ar ziņām, ka jaunais koronavīruss nācis no Uhaņas laboratorijas. Viņš sacīja: “Ir nopietni pierādījumi par to, ka tieši tur tas sākās. Es varu pateikt, ka ir daudz pierādījumu, ka tas [vīruss] nāk no laboratorijas Uhaņā.”

Dokumentā, kas nonācis AP rīcībā, teikts, ka šajā laikā, kad Ķīna apzināti neizpauda, cik nopietns ir jaunais koronavīruss, tā palielināja importu un samazināja medicīnas preču eksportu. Analīzē arī teikts, ka Ķīna šo faktu centās slēpt, noliedzot, ka bijuši kādi eksporta ierobežojumi un maldinot, kā arī aizkavējot savu tirdzniecības datu atklāšanu.

Ziņojumā arī minēts, ka Ķīna gandrīz visu janvāri nesniedza Pasaules Veselības organizācijai (PVO) reālus datus par to, cik lipīgs ir Covid-19, lai pagūtu no ārzemēm sarūpēt medicīnas preču krājumus – sejas masku, ķirurģisko tērpu un cimdu imports šajā laikā strauji pieaudzis.

Jānorāda, ka Ķīna PVO par 31. decembrī informēja par uzliesmojumu, bet 3. janvārī tā sazinājās ar ASV Slimības kontroles centru, bet 8. janvārī publiski identificēja patogēnu kā jauno koronavīrusu.

Kad slimība plosījās vēl tikai Ķīnā, pasaules mediji ziņoja par vairākiem gadījumiem, kad vietējās amatpersonas mēģināja apklusināt ārstus, kuri sāka celt trauksmi par jaunā vīrusa bīstamību.

Tomēr AP norāda, ka daudzās Ķīnas valdības kļūdās varētu būt vainojami birokrātiskie šķēršļi, stingra informācijas aprites kontrole, kā arī ierēdņi, kuri vilcinājās atklāt sliktās ziņas. Publiski pieejamu pierādījumu, ka šī vilcināšanās bijusi apzināta, lai no pasaules iepirktu medicīnas preces, šobrīd nav.