"Ir ievērojamas liecības par to, ka šis vīruss ir izplatījies no laboratorijas Uhaņā. Mēs jau no paša sākuma esam teikuši, ka vīruss radās Uhaņā. Tagad to var redzēt visā pasaulē," sacīja Pompeo.

Aprīļa beigās ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka viņa vadītā izmeklēšana sniegs visu informāciju par Covid-19 izcelsmi.

Iepriekš vēstīts, ka ASV veic apjomīgu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, no kurienes radies koronavīruss un, kāpēc Ķīna nevarēja ātrāk apturēt tā izplatīšanos.

Saskaņā ar vienu no medijos izskanējušām versijām, Vašingtonā netiek izslēgts, ka vīruss izcēlies kādā no Uhaņas zinātniskajām laboratorijām.