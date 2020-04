Koronavīrusa blakne: pasaule lēnām nodzeras…

Daudzās valstīs vērojams grādīgo dzērienu patēriņa pieaugums. Krievijā marta pēdējā nedēļā viskija pārdošanas apjoms kāpa par 47%, degvīnam par 31%, alum par 25%, liecina Nielsen pētījums. ASV alkohola pārdošana augusi par 55%, līdzīgas tendences ir Lielbritānijā un Francijā.

Darbs mājās kopā ar alkoholu

Par Latviju pagaidām datu nav, bet diez vai situācija atšķiras, īpaši kopš brīža, kad valdība atļāva alkohola tirdzniecību internetā.

Daudzi strādā attālināti un atšķirībā no biroja tagad var droši nolikt blakus datoram vīna glāzi vai alus pudeli – priekšniecība neredz. Mediķi tomēr brīdina, ka pārmērīgs alkohola patēriņš tikai kaitē imunitātei un veicina uzņēmību pret infekcijām.

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna gan stāsta, ka palīdzības sniegšanas gadījumu skaits ārkārtējās situācijas laikā pat nedaudz sarucis. Tomēr šīm izmaiņām nav pats labākais skaidrojums – šobrīd centrā palīdzību sniedz tikai smagiem, akūtiem gadījumiem.

Pēc pandēmijas gaida pacientus

“Daudzi cilvēki, kuri ir riska grupā, iespējams, nemaz nevēršas pēc palīdzības, jo pašreizējā situācija no viņiem nepieprasa sevi uzturēt kārtībā – ir dota atļauja strādāt no mājām, daudzi darbu ir zaudējuši. Alkohols ir vēl pieejamāks, un tā patēriņš turpinās no mājām,” norāda Stirna.

“Domāju, ka, lai arī šobrīd statistika lielākoties ir palikusi nemainīga un brīžiem pat šķietami uzlabojusies, pēc šīs globālās krīzes beigām, kad dzīve pakāpeniski atgriezīsies ierastajā ritmā, mēs varēsim novērot pacientu pieplūdumu,” uzskata narkoloģe.

Pagaidu sausais likums

Dažas valstis nolēmušas rīkoties stingri – Taizemē, Indijā, Dienvidāfrikas Republikā pandēmijas laikā alkohola tirdzniecība aizliegta pilnībā.

Tiesa gan, ir cilvēki, kam tas tikai rada vēl lielāku stresu. “Es regulāri iedzeru. Mani briesmīgi tracina fakts, ka nevaru ne iedzert, ne iziet no mājas,” BBC žēlojas Ratišs Sukumarans, 47 gadus vecs scenārists no Keralas Indijas dienvidos. Atšķirībā no daudziem saviem draugiem viņš gan, izdzirdot par pagaidu sausā likuma plānu, nesteidzās iepirkt krājumus, cerot pielikt punktu šim ieradumam.

Iedzērāja ciešanas

Sukumarans ieradis iemalkot katru dienu un izturēja tikai nedēļu: “Viss mans organisms vienkārši pieprasīja kaut ko iedzert. Es nespēju ne uz ko koncentrēties.” Nelaimīgais alkoholiķis mēģinājis skatīties filmu, bet nekā, domas raisījušās tikai ap alkoholu.

Atkarīgie, nesaņemot jau ierasto alkohola devu, pārdzīvo abstinences sindromu, var kļūt ārkārtīgi satraukti, pat agresīvi, iespējamas konvulsijas un psihoze.

Keralas štata ārsti ziņo par pašnāvībām abstinences dēļ, bijusi pat doma atļaut izrakstīt grādīgā receptes, tomēr šī doma atmesta, jo tad alkohola veikaliem vajadzētu atvērt durvis, pievilinot arī citus gribētājus. Tikmēr Sukumarans aizdomājas, kā viņam trūkst vairāk – iedzeršanas vai patiesībā pasēdēšanas draugu kompānijā.

Vairāk zvana arī palīdzības numuram

Lielbritānijā pēdējā mēneša laikā Google meklētājā jautājums vīna piegāde uzdots 20 reižu vairāk. Britu Anonīmo alkoholiķu karstā tālruņa līnija kopš marta sākuma saņem par 22% vairāk zvanu, interneta tērzētavā – teju par trešdaļu vairāk palīdzības lūgumu.

“Pat pirms koronavīrusa pandēmijas mēs izpētījām, ka 58% iedzer, lai tiktu galā ar parastu dzīves situāciju, piemēram, noņemtu spriedzi pēc stresa darbā vai mazliet palutinātu sevi dienas izskaņā,” laikrakstam Daily Telegraph teic britu labdarības organizācijas Drinkware vadītāja Eleine Hindala.

Mājās dzer vairāk nekā krogā

Mediķi norāda (un daudzi iedzērāji to zina no pieredzes), ka alkohols var palīdzēt ātri iemigt, taču vēlāk izjauc dziļā miega fāzi, un cilvēks pamostas nakts vidū, lai līdz rītam mocītos ar bezmiegu. Tādējādi rodas tikai jaunas problēmas.

Saistītās ziņas Viņķele uzsver, ka pēc Covid-19 krīzes būs nopietni jārunā par alkoholisma mazināšanu “Daudzi palīdzību šobrīd izvēlas nemeklēt,” narkoloģe komentē alkohola lietošanas paradumus Covid-19 krīzes laikā Alkohola lietošana neaizsargā no inficēšanās ar Covid-19, bet gan vājina imūnsistēmu

Pašreizējos apstākļos biežāk žūpot sāk arī tie, kuri iepriekš varbūt iemalkoja pāris alus piektdienas vakarā. Tie, kas iedzēra vēl biežāk, tagad var sākt tuvoties pavisam bīstamai robežai. “Kad cilvēki mājās ielej paši sev, viņi bieži lej lielākas porcijas nekā saņemtu krogā,” brīdina Hindala.

Viņa iesaka vismaz ņemt mazākas glāzes vai izvēlēties mazāk grādīgus dzērienus. Tāpat var malkot ar baudu iespējami ilgāk, izstiepjot momentu. Vai varbūt šī tomēr iespēja pievērsties labai grāmatai, nevis cerēt, ka vīnā ir patiesība…