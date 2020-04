Tovakar Ādams dežūrēja jau kārtējo nakts maiņu, viņš jutās izsmelts un nofotografēja selfiju, lai parādītu savu izskatu bez izskaistinājumiem.



Zem fotogrāfijas viņš uzrakstīja: "Es uztaisīju šo selfiju nakts maiņas vidū – biju nosvīdis, un sejā no maskas bija iespiedušās svītras."



Bet, kā izrādījās, vissliktākais Ādamu gaidīja vēlāk. Dažas minūtes pēc selfija uzņemšanas, puisim paziņoja, ka no koronavīrusa miris viņa vectēvs. Puisis atdeva visus spēkus, lai glābtu cilvēkus, kamēr kāds pandēmijas laikā neievēroja noteiktos ierobežojumus un inficēja viņa vectēvu, vēsta "The Sun".



"Sasodīts, palieciet taču vienreiz, lūdzu, mājās! Esiet drošībā un sargājiet mediķus un apkārtējos cilvēkus!" paziņoja Ādams.



Šī nav pirmā reize, kad mediķi sociālajos tīklos vēršas pie iedzīvotājiem. Daudzi nepadomā, ka ārstiem ir grūti ne tikai tāpēc, ka viņi strādā daudzas stundas un nevar satikt savus tuviniekus. Viņi arī zaudē savus mīļos un atrodas riska grupā, pastāvīgo kontaktējoties ar inficētajiem pacientiem.



Saskaņā ar pēdējiem oficiālajiem datiem, kas tika publiskoti 6.aprīlī plkst.18 pēc Latvijas laika, Lielbritānijas slimnīcās no Covid-19 miruši 6159 cilvēki. Ar jauno koronavīrusu inficējušies 213 181 cilvēks.

Citi šobrīd lasa FOTO: apceļo pasauli caur bildēm un aplūko, kā pandēmija izmainījusi ierasto dzīves kārtību Vai jauns pārītis slavenību aprindās? Basketbolista Timmas bijusī sieva satuvinājusies ar hokejistu Saulieti Kā pareizi dezinficēt produktus, lai no veikala neatnestu Covid-19? Jautājumi un elementāras atbildes