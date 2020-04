Čehija pieprasa pastiprināt apsardzi savai vēstniecībai Maskavā

Ekstrēmisti, kas bija organizējuši šo protesta akciju, pie vēstniecības žoga piestiprināja plakātu ar saukli "Apturiet fašismu!" bet pašu vēstniecību apmētāja ar dūmu svecēm.

Čehijas Ārlietu ministrijas pārstāve pavēstīja, ka Maskavai iesniegta oficiāla protesta nota, uzsverot, ka Krievijas pienākums ir pasargāt vēstniecību no uzbrukumiem.

Atbildību par demonstrāciju uzņēmusies oficiāli nereģistrētā partija "Cita Krievija", kas 2010.gadā tika izveidota uz kādreizējās neofašistiskās Nacionālboļševiku partijas bāzes.

Šī kreiso un labējo ekstrēmistu hibrīdorganizācija paziņojusi, ka nepieļaus Otrā pasaules kara rezultātu pārskatīšanu, bet tās aktīvisti demonstrācijas laikā skandēja: "Mūsu tanki būs Prāgā!"

1980.gadā uzstādītais piemineklis tika aizvāks, pamatojoties uz Prāgas rajona municipālās padomes deputātu lēmumu.

Tikmēr Čehijas prezidents Milošs Zemans, kas pazīstams ar saviem prokrieviskajiem uzskatiem, šo lēmumu kritizējis, apgalvojot, ka municipālā padome esot ļaunprātīgi izmantojusi jaunā koronavīrusa izraisīto krīzi.

Kamēr Krievijā Koņevs tiek uzskatīts par varoni, čehu acīs viņš simbolizē komunistiskā režīma uzspiešanu Austrumeiropai pēc Otrā pasaules kara.

No vienas puses, Koņevs komandēja padomju spēkus, kas 1945.gadā atbrīvoja Prāgu no nacistu okupācijas, taču no otras, viņš komandēja arī padomju vienības, kas 1956.gadā noslīcināja asinīs ungāru antikomunistisko revolūciju.

Koņevs, kurš mira 1973.gadā, bija iesaistīts arī tā dēvētā Prāgas pavasara apspiešanā 1968.gadā.