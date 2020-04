Vīrusu “superizplatītāji” – kas viņi ir un ko viņi dara?

Britu medijs “The Guardian” raksta, ka vīrusu izplatības ziņā ne visi ir vienlīdzīgi. Tas zinātniekiem jau sen neesot noslēpums, ka pastāv 20/80 likums, proti, aptuveni piektdaļa cilvēku ir spējīgi vīrusu izplatīt vairāk, nekā lielākā daļa.

Lai arī ir daudz minējumu par iemesliem, skaidras atbildes nav. Daži pētnieki prāto, ka tam varētu būt kāda saistība ar “superizplatītāju” imūnsistēmas īpatnībām – vai nu tā ir pārāk zema, lai apspiestu vīrusu, vai arī tieši pretēji – pārāk augsta, palīdzot cilvēkam nejust simptomus un ļaut turpināt aktīvi kustēties, izplatot vīrusu apkārt. Tomēr visdrīzāk šajā ziņā darbojas vairāku faktoru kopums. Viens gan ir skaidrs pavisam – nav iespējams noteikt to, kurš būs “superizplatītājs” un kurš nē.

Vai arī jaunajam koronavīrusam ir savi “superizplatītāji”?

Tā izskatās, vēstī “The Guardian”. Lielbritānijas trešais diagnosticētais gadījums bija kādam 50 gadus vecam vīrietim, kurš Covid-19 saķēra konferencē Singapūrā. Pēc tam viņš ar ģimeni devās uz Franciju, kur apmetās slēpošanas kūrorta namiņā Alpos. Tad viņš ar “easyJet” reisu atgriezās Apvienotajā Karalistē, kur saņēma pozitīvu testa rezultātu. Pēc vīrieša atgriešanās mājās, Covid-19 diagnosticēts vēl pieciem cilvēkiem no šī namiņa, tostarp deviņus gadus vecam zēnam. Vēl cits brits, kurš arī bija kūrortā Francijas Alpos, devās atpakaļ mājās uz Maljorku, kur nonāca slimnīcā, pēc kā Lielbritānijā infekcija apstiprināta vēl četriem cilvēkiem – viņi visi bijuši brīvdienās Francijā. Singapūras konferences delegātu vidū bija viens “superizplatītājs” no Uhaņas provinces Ķīnā, kur aizsākās vīrusa uzliesmojums. Liels skaits cilvēku, kuri bija šajā konferencē, tostarp britu vīrietis no namiņa slēpošanas kūrortā, atgriezās mājās un bija saslimuši.

39 Foto Ķīnā ar klusuma brīdi pieminēti koronavīrusa upuri +35 Skatīties vairāk

Vai tas notiek arī ar citām infekcijām?

Jā. Par “superizplatītājiem” runāts arī pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad viena sieviete inficēja ar vēdertīfu 51 cilvēku, lai gan pašai nebija nekādu simptomu. Savukārt 1998. gadā kāds vidusskolēns no Somijas inficēja ar masalām 22 citus skolēnus, no kuriem astoņi bija vakcinēti. Arī SARS uzliesmojuma laikā šī 2002. un 2003. gadā Singapūrā bija daži “superizplatītāji”, kuri nodeva vīrusu tālāk vismaz desmit cilvēkiem, lai gan SARS nebija tik lipīgs kā jaunais koronavīruss.

32 Foto Pilsētas, kas nekad neguļ - Ņujorkas - tukšās ielas un skvēri Covid-19 epidēmijas laikā +28 Skatīties vairāk