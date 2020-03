Covid-19 profilakse ar alkoholu Turcijā daudziem beidzas traģiski

Visi cietušie ir iebraucēji no Turkmenistānas, viņi iegādājušies nelegāli izgatavotu spirtu ārējai lietošanai un nolēmuši dezinficēties iekšķīgi. Par spirta pārdošanu aizturēti septiņi cilvēki.

Līdzīgs gadījums noticis Irānā, kur grādīgie dzērieni ir aizliegti – 27 cilvēki miruši, kad sadzērušies viltotu alkoholu un metilspirtu kā zāles pret koronavīrusu.

Varas iestādes ir aktivizējušas metilspirta ražošanu virsmu dezinfekcijai, un atšķirībā no alkoholiskajiem dzērieniem to brīvi var nopirkt. Metilspirts ir iekrāsots oranžā krāsā, lai varētu atšķirt. Mediķi brīdina, ka alkohols ne tikai nepasargā no koronavīrusa, bet pat pastiprina risku, jo veicina iekaisumu procesus.