Materiālus, kas uzņemti uzņēmuma "Ovostar" olu ražotnē, vakar publicēja Ukrainas organizācija "Open Cages Ukraine". "Ovostar" ir otrs lielākais olu un olu produktu ražotājs un eksportētājs Ukrainā. Video redzami tipiski apstākļi, kādos tiek turēti putni nemodernizētos sprostos – olu ražošanas metode, kas ir aizliegta visās Eiropas Savienības valstīs, bet ir viena no visizplatītākajām Ukrainā, portālam Jauns.lv pavēstīja "Dzīvnieku brīvība" valdes priekšsēdētāja Katrīna Krīgere.

Ražotnes darbinieks, kurš dokumentēja nežēlīgos apstākļus, strādāja divās putnu novietnēs – vairāk kā 18000 sprostu ar 183000 putniem katrā novietnē. Gaiss bija piesārņots ar amonjaku no ekskrementiem un putekļiem. Dzeramajam ūdenim tika pastāvīgi pievienotas antibiotikas.

Ukraina ir desmitais lielākais olu ražotājs pasaulē, un vistas veido lielāko lauksaimniecības dzīvnieku grupu valstī. Nemodernizētie sprosti ir aizliegti Eiropas Savienībā, jo tā ir viena no nežēlīgākajām olu ražošanas metodēm. Tas nozīmē, ka arī Ukrainai būs jāaizliedz arī šī prakse, ja tā vēlas pievienoties ES.



Pētījumā dokumentētajā fermā tika turētas 10-11 vistas katrā sprostā, katram putnam atvēlot mazāk vietas par A4 formāta lapu. Nemitīgais troksnis un saspiestība ar citiem putniem izraisa stresu, kas noved pie agresijas un kanibālisma. Tā kā putni visu mūžu dzīvo sprostos, dienu no dienas stāvot uz metāla režģa, putnu kājas deformējas. Nāves gadījumu skaits vienā putnu novietnē sasniedza pat 1000 putnu dienā.



Organizācija "Open Cages Ukraine" aicina Ukrainas ekonomiskās attīstības, tirdzniecības un lauksaimniecības ministriju pieņemt ES Direktīvu 1999/74 dējējvistām, kas aizliegtu šo nežēlīgo olu ražošanas metodi, kā tas jau ir Eiropas Savienībā.



Biedrības "Dzīvnieku brīvība" valdes locekle Katrīna Krīgere norāda: "Lai gan šī Ukrainas ferma izmanto nemodernizētos sprostus, diemžēl putnu dzīves apstākļi arī modernizētajos sprostos Eiropā vai tepat Latvijā nav diez ko labāki – tajos putni joprojām ir milzīgā saspiestībā un nespēj īstenot dabisku uzvedību. Pozitīvā tendence ir, ka arvien vairāk uzņēmumu – veikalu, viesnīcu, restorānu – atsakās no sprostos dētu olu izmantošanas, tādējādi stimulējot ražošanas reformas virzienā uz pilnīgu atteikšanos no cietsirdīgajām sprostu sistēmām."



Par pakāpenisku atteikšanos no sprostos dētu olu izmantošanas jau paziņojuši tādi uzņēmumi kā "Rimi", "Maxima", "Mego", "Stockmann", "Narvessen", "Lido", "Čili Pizza", "Fazer", "Radisson", "Hilton", "Mariott", "Wellton", "Rixwell" un daudzi citi.

"Ovostar Union" ir lielākais olu ražotājs Eiropā, kas eksportē produkciju uz Latviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Dāniju, Vāciju, Čehiju, Slovākiju, Rumāniju, Portugāli un citām valstīm. Atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta publiskotajai informācijai no Ukrainas importētās olām nepieciešams papildus marķējums "Dējējvistu turēšanas metode – ES standartiem neatbilstoša".



"Ovostar" Latvijā pārstāv "SIA Gallusman", kas plāno Latvijā veidot lielāko olu produkcijas ražotni. Tajā plānots investēt vairāk nekā 80 miljonus eiro, izbūvējot kompleksu ar 18 vistu kūtīm astoņiem miljoniem vistu. Šajā ražotnē olas tiks iegūtas no ārpus sprostiem turētām vistām.