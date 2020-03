Patiesība par "bērnu", kurš pie sporta auto stūres šokēja Vladivostokas šoferus

"Pastāvīgi sastopos ar to, ka mani uzskata par bērnu, taču tas mani vairs neuztrauc, tieši pretēji, pret to izturos ar pozitīvu attieksmi. Es par to pasmejos. Protams, svešinieki saka, tev nav 18, tev labākajā gadījumā ir 15 gadu. Kad parādu savas tiesības un pasi, visi vienmēr ir ļoti pārsteigti," stāsta Ņikita.

Ņikita pastāstīja, ka neviens netic viņa vecumam, kamēr nav parādījis dokumentus. (Foto: Vkontakte)

Pieaugušais, kura siluetu pasažiera sēdekli pamanīja soctīklu lietotāji, bija Ņikitas vecmāmiņa. Puisis veda sievieti uz poliklīniku.

"Kad parādu savas tiesības un pasi, visi vienmēr ir ļoti pārsteigti," saka Ņikita. (Foto: Vkontakte)

Automašīnu jaunietis nopircis pavisam nesen, un desmit dienas, kuru laikā var braukt bez reģistrācijas numuriem, vēl nav pagājušas. Ņikita atzīmēja, ka viņu vairākkārt ir filmējuši, kad viņš vada auto, bet soctīklos video nonācis pirmoreiz.