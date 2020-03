Grieķijas policija pret nelegālajiem imigrantiem pielietoja asaru gāzi un ūdenslielgabalus. Arī Turcijas spēki izšāvuši asaru gāzi pāri robežai.

Turcija pagājušajā ceturtdienā pavēstīja, ka vairs neliks šķēršļus migrantiem, kas vēlas doties uz Eiropu, un pēc šī paziņojuma robežas virzienā sākās masveidīga nelegālo imigrantu plūsma. Starp tiem, kas šobrīd drūzmējas pie Grieķijas robežas vairums, šķiet, ir afgāņi, taču viņu vidū ir arī daudzu citu valstu pilsoņi, tostarp irāņi, irākieši, bangladešieši un sīrieši.

Daļa nelegālo imigrantu mēģinājuši sasniegt arī Grieķijai piederošās salas Egejas jūrā.

Turcija, kurā jau uzturas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu, apgalvoja, ka tā bijusi spiesta atvieglot robežkontroli, jo nesaņem pietiekamu atbalstu bēgļu uzturēšanai, un pieprasījusi lielāku palīdzību no ES šajā jomā. Taču ES apgalvo, ka pilda savu daļu no vienošanās, ko 2016.gadā noslēdza ar Turciju par migrācijas plūsmas ierobežošanu no Sīrijas.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans lēmumu par robežas atvēršanu pieņēma pēc situācijas saasināšanās Sīrijas Idlibas provincē.

Sīrijas armija valsts ziemeļos, arī Idlibas provincē, kur atrodas pēdējais nemiernieku bastions, kopš decembra izvērsusi uzbrukumu pret nemiernieku spēkiem.

Sīrijas armijas ofensīvā, ko atbalsta Krievija, nogalināti arī vairāki desmiti Turcijas karavīru, un uzbrukums izraisījis jaunu bēgļu krīzi, tūkstošiem cilvēku dodoties Turcijas robežas virzienā.

Cenšoties nepieļaut situācijas tālāku saasināšanos, Krievijas un Turcijas prezidenti Vladimirs Putins un Redžeps Tajips Erdoans ceturtdien vienojās par pamieru Sīrijas Idlibas provincē, kas stājās spēkā pusnaktī.

Opozīcijas aktīvisti un novērotāji šodien ziņoja, ka debesīs virs Idlibas nav manītas nedz Krievijas, nedz Sīrijas armijas lidmašīnas un reģionā iestājies nosacīts miers.

Taču pagaidām nav skaidrs, vai vienošanās par pamieru ietekmēs arī situāciju uz Turcijas robežas ar Grieķiju.