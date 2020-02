Koronavīrusam seko panikas un naida epidēmija

Ukrainas centieni nesen Poltavas apgabala Novi Sanžaru ciemā ievietot karantīnā vairāk nekā 70 cilvēku, kas evakuēti no Ķīnas, izraisīja haosu – neziņas un baiļu pārņemti vietējie apmētāja evakuētos ar akmeņiem.

Barikādes uz ceļa

Lidmašīna ar 45 Ukrainas pilsoņiem un 27 ārzemniekiem ielidoja no Uhaņas, kas ir vīrusa uzliesmojuma epicentrs. Pa ceļam lidmašīnā nolaidās Kazahstānā, lai izsēdinātu tās pilsoņus, Kijevā uzpildīja degvielu un pēc tam ieradās Harkivā.

Ārzemnieki ir no Argentīnas, Kostarikas, Panamas, citām Latīņamerikas valstīm, Baltkrievijas, Melnkalnes, Izraēlas. Saslimšanas pazīmes nav konstatētas nevienam.

Vairāki simti iedzīvotāju bloķēja ceļu uz sanatoriju, demonstranti, no kuriem daži bija dzērumā, izveidoja ceļa blokādes, dedzināja riepas, kāvās ar policiju, viens mēģināja ar savu auto taranēt likumsargu rindas. No automašīnām izveidotās barikādes policija un Nacionālā gvarde nostūma no ceļa ar kara tehniku.

Autobusi sasniedza Nacionālās gvardes apsargāto karantīnas vietu tikai pēc vairākas stundas ilgām sadursmēm. Protestētāji ar akmeņiem izsita viena autobusa logu, tomēr neviens pasažieris necieta. Deviņi policisti un viens civiliedzīvotājs nogādāti slimnīcā, vairāk nekā desmit aizturēti.

Šokēti par savējo attieksmi

Ieradās iekšlietu ministrs Arsens Avakovs, mēģinot nomierināt pūli un aicinot “nepakļauties provokācijām un saprast šo pagaidu pasākumu nepieciešamību”.

Redzot tautiešu attieksmi, karantīnā ievietotie ukraiņi jūtas visai nomākti. “Jebkurš varēja būt šo cilvēku vietā. Viņi atgriežas mājās. Tie ir kāda bērni, vecāki. tuvinieki. Visus pārbaudīja Ķīnas un Ukrainas mediķi. Un nevienam nav asas elpceļu infekcijas simptomu,” protestētājus centās nomierināt Poltavas administrācijas vadītājs Oļegs Siņegubovs.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka šie protesti parāda “mūsu rakstura ne vislabāko pusi”, un mēģināja pārliecināt, ka evakuētie karantīnā neradīs nekādus draudus vietējiem. Pēc viņa vārdiem, šis ir vislabāk apsargātais objekts valstī.

Tas esot genocīds

Tikmēr ciema pašvaldības deputāti sola pretoties, sakot, ka sanatorijas kanalizācija ir saistīta ar ciema kanalizāciju, turklāt dziednīca atrodas dzīvojamā kvartāla vidū.

Protesti izskanējuši arī citviet Ukrainā, arī pašvaldību līmenī, aicinot karantīnas objektus izvietot ārpus apdzīvotām vietām. Ternopolē vietējie pat preventīvi bloķējuši ceļu uz sanatoriju Medobori.

Apgabala pašvaldība iespējamo evakuēto izvietošanu nosaukusi par “ukraiņu tautas genocīdu” – tas nekas, ka viņu vidū var būt pašu tautieši. Arī Ļvovas apgabala Viņņikos mītiņotāji bloķējuši ceļu uz slimnīcu, kur patiesībā tikai noritēja mācības ārkārtas situācijai.

Maskavas autobusos tvarsta ķīniešus

Maskavas uzņēmuma Mosgortrans sabiedriskā transporta vadītājiem uzdots par “ķīniešu tautības” pasažieriem ziņot dispečeriem, bet tiem – izsaukt policiju. Šādu informāciju Euronews apstiprinājis Krievijas Starpreģionālās sabiedriskā transporta darbinieku arodbiedrības vadītājs Jurijs Daškovs, rīkojumu devis Mosgortrans ģenerāldirektora pirmais vietnieks Boriss Tkačuks.

Saistītās ziņas Latvieši joko par epidēmiju: “Pat koronavīruss ceļo vairāk nekā es” Koronavīrusa izplatības dēļ pasaules tūrisma nozare zaudēs vismaz 22 miljardus dolāru PVD koronavīrusa kontekstā vēršas pie pārtikas produktu tirgotājiem

Arodbiedrība ieteikusi uz tādām provokācijām nereaģēt. “Kā izpildīt šo prasību, neviens nesaprot. (..) Un ja nu tas nav ķīnietis, bet korejietis?” ironizē Daškovs.

Visiem pasažieriem, kas ierodas Maskavā no Ķīnas, jāievēro karantīna – divas nedēļas jāpavada izolācijā savā apmešanās vietā.