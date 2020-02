Slovākijas ārlietu ministrs uzskata, ka ANO migrācijas pakts krita par upuri pārāk birokrātiskai pieejai

"Migrācijas jautājums Centrāleiropā ir kļuvis ļoti sarežģīts. To esmu jau teicis un teikšu arī turpmāk - lielākoties to izraisīja veids, kā to risināja iepriekšējā Eiropas Komisija (EK), kas bija pavisam aplami. Jo migrācija ir ļoti sarežģīts jautājums, tam ir daudz dimensiju - politiskā, ekonomiskā, sociālā, drošības, kultūras. Tomēr EK vēlējās šo jautājumu risināt tipiski birokrātiskā veidā - vienosimies par izvietošanas kvotām, par indeksu, uz kuru balstoties veiksim šo izvietošanu," sacīja Lajčāks.

Slovākijas ārlietu ministrs uzsvēra, ka tādējādi tā vietā, lai koncentrētos uz problēmas saknēm - kāpēc cilvēki šķērso Šengenas robežas -, EK centās rast risinājumu to cilvēku izvietošanai dalībvalstīs, kas jau atradās ES, daudzi no kuriem nelegāli. "Un tas radīja auglīgu augsni populistiem, kuri sāka draudēt mūsu cilvēkiem, attēlot mūsu valstu islamizāciju. Un mūsu cilvēki tiešām satraucās. Es šeit runāju gan par savu valsti, gan visu reģionu," skaidroja politiķis.

Visupirms no ANO globālā migrācijas pakta distancējās ASV, jau nākamajā dienā pēc dokumenta pieņemšanas arī Ungārija, bet tai sekoja Austrija, Čehija un tad arī Polija. "Līdz ar to šis projekts vairs nebija ilgtspējīgs, kaut arī centos skaidrot, ka šis dokuments piedāvā ļoti labu platformu, kur apspriest šos jautājumus, un tas nekādā ziņā mūs nespiež darīt kaut ko tādu, ko nevēlamies," norādīja Lajčāks.

Viņš uzsvēra, ka sabiedrībā valda tāda attieksme pret migrāciju, kas ļoti apgrūtina iespēju risināt "normālu, racionālu, ne uz emocijām balstītu diskusiju par šo tēmu". "Tāda ir realitāte. Jūs neizgājāt cauri tieši šādai pieredzei, tomēr pie jums valdīja viedoklis, ko savulaik uzsvērām arī mēs, ka kvotas nevar būt risinājums pats par sevi vienkārši tāpēc, ka tās nenovērš tālāku migrāciju," piebilda ministrs.

Jautāts par sekām, kādas atstās Lielbritānijas izstāšanās no ES, Lajčāks uzsvēra, ka "nākotnes attiecību kvalitāti un standartus mums joprojām ir vēl tikai jānosaka nākotnes sarunās". "Breksits ir realitāte. No ES puses mēs darām visu iespējamo, lai būtu labi sagatavoti šim sarunu procesam. Tas, ko tikmēr darām, ir centieni saglabāt tik tuvas attiecības ar Lielbritāniju, cik vien ir iespējams," viņš uzsvēra. "Tomēr tām jābūt sabalansētām, apzinoties, ka paralēli tiesībām pastāv arī atbildības. Vienlaikus skaidri uzsveram, ka nav iespējama tāda vienošanās ar trešo valsti, kas spētu aizstāt pilnu dalību ES."

"Lielbritānija ģeogrāfiski paliks turpat, kur tā ir, un arī turpmāk būs mums ļoti svarīga partnere, tāpēc mums ir jākoncentrējas uz jaunas attiecību arhitektūras izveidi, kas ļautu mums būt tik tuviem un tik draudzīgiem, cik vien iespējams," rezumēja Slovākijas ārlietu ministrs.

Slovākijas ārlietu ministrs Miroslavs Lajčāks piektdien bija ieradies vizītē Latvijā, kuras gaitā tikās ar valsts augstākajām amatpersonām un apmeklēja Ādažu militāro bāzi, kur daudznacionālā NATO spēku sastāvā dislocēti arī karavīri no Slovākijas.