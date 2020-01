Igauņi, uzmanieties – "Pirmais kanāls" aicina jūs "atgriezties mājās"

Sajūsmā par iespēju

Acīmredzamā sajūsmā par radušos iespēju Kļejmjonovs savā raidījumā, nevairoties no kļūdainu faktu pieminēšanas, apjūsmoja igauņu nacionālista Marta Helmes, kas savulaik bijis arī Igaunijas vēstnieks Krievijā, sacīto, ka "no pašlaik Somijā notiekošā mati ceļas stāvus". "Saistībā ar to atcerējos Vladimira Uļjanova-Ļeņina teikto, ka katra ķēkša var kļūt par ministru, vai kā nu viņš tur izteicās. Lūk, šeit kārtējo reizi redzam, kā pārdevēja uzdienējusies līdz premjerministra amatam, kā arī daži citi ielu aktīvisti un neizglītoti ļaudis kļuvuši par valdības locekļiem," klāstīja Helme, runājot par to, ka Somijas premjera amatā iecelta vien 34 gadus vecā Sanna Marina. Nu viņa ir jaunākā valdības vadītāja pasaulē.

Kirils Kļemjonovs nodarbojas nevis ar žurnālistiku, bet propogandu. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

"Tagad zināmā mērā dzīvē var redzēt, kā notiek vēsturiskā sarkano atriebība baltajiem, tas ir, sarkanie, kuri vēl pilsoņu karā Somijā 1918.gadā gribēja gāzt Somijas republiku, tagad ir izrāvušies pie varas un izmisīgi mēģina likvidēt Somijas valsti, padarīt Somiju par kaut kādu Eiropas provinci, kuras nosaukums kaut arī būs "Suomi" vai "Finland", bet īstenībā tā kļūs par Fukujamas ideoloģiskās filozofijas par vēstures beigām iemiesojumu," sacīja Helme.

Igauņi – kalpu tauta

Šie izteikumi pavēra vārtus Kļejmjonova demagoģijas slūžām – vēsturisku faktu sagrozījumi un klaji meli kā lavīna gāzās no TV sejas lūpām. "Somija eksistē jau 100 gadus, Igaunija – vien 30. Tas kā padomju armijā – esi gadu nodienējis vai trīs mēnešus. Velnišķīga starpība, kā teica tas pats Ļeņins, starp citu, Somijas valsts tēvs," tā Kļejmjonovs, liekot noprast, ka domā – ja jau Igaunija kā valsts eksistē vien 30 gadu, nekādu savu viedokli paust nedrīkst. "Mati viņam stāvus ceļas! No kurienes viņam vispār mati? Vēl nav atauguši, nesen nodzīti."

Igaunijas iekšlietu ministrs Marts Helme. (Foto: Postimees Grupp/Scanpix Baltics)

Taču tad Helmes izteikumus Kļejmjonovs metās izmantot, lai būvētu pavisam savādu Baltijas ainu un izsmietu igauņus kā "kalpu tautu". Viņaprāt, Helsinki esot Baltijas Ņujorka, un kas gan notiks, ja somi pārstās "būt igauņiem dievi"? "Sākumā vācieši – igauņi viņiem gadu simtiem bijuši kalpi, vācieši Igaunijas teritorijā visas pilsētas uzcēla, vispār visu uzbūvēja. Tad aizgāja. Kalpi pārvācās uz saimnieku mājām, bet kaut kam tad kalpot vajag. Tad nāca krievi. Nu, tur viss skaidrs – bija un aizgāja. Palika somi. Un tagad… arī viņi. Ja tā turpināsies, tagad lietuviešus vajadzēs somu vietā. Viņiem vismaz kaut kāda valsts bija, sen, pirms daudziem gadsimteņiem, bet vismaz bija," nicīgs ir Kļejmjonovs, sižeta beigās neaizmirstot lieku reizi atgādināt, ka vislabāk jau būtu vecajā padomju republiku saimē. "Bet pašu radagabali, padomju cilvēki, kādi nu tie saimnieki, tātad pēdējā cerība uz somiem, bet viņi – tādu premjeru ievēlējuši. Nu, ja kas, ja pavisam nekur, tad, dārgais Mark Helme, varat mēģināt nākt atpakaļ, mājās!" ar aicinošu žestu televīzijas skatītājus uzrunāja Kļejmjonovs.

Sanna Marina - jaunākā valdības vadītāja pasaulē. (Foto: AFP/Scanpix)

Propaganda, ne TV žurnālistika

Kas īsti ir šis Kirils Kļejmjonovs? 47 gadus vecā mediju zvaigzne ir filologs, žurnālists, TV raidījumu vadītājs. Telekompānijas "Pirmais kanāls" direktoru padomes loceklis, ģenerāldirektora vietnieks, vadījis populāro programmu "Laiks". Un, protams, viens no tiem, kam ir iespēja intervēt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Pērn, piemēram, tieši viņš vairākus gadus vadījis īpašo pārraidi "Tiešā līnija ar Vladimiru Putinu". Nu atgriezies raidījumā "Laiks". Kļejmjonova virzienā radītas kritikas netrūkst – tādu, piemēram, paudusi viena no Krievijas žurnālistikas veterānēm Irina Petrovska, nodēvējot Kirilu par "dziedātāju no paralēlās realitātes". Pēc viņas vārdiem, Kļejmjonovs pārkāpj informatīvā žanra priekšrakstus, nebeidzot vien klāstīt savu personisko viedokli, tā cenšoties ietekmēt skatītāju, izveidojot viņa viedokli par notiekošo. Un pat izdevuma "Moskovskij komsomoļec" apskatnieks Aleksandrs Meļmans pavēstījis, ka Kļejmjonovs nodarbojas "nevis ar žurnālistiku, bet propagandu". Taču diemžēl šāda propaganda nonāk TV ēterā, un tā no "Pirmais kanāls" raidījuma pamanījās izskanēt aicinājums igauņiem "atgriezties mājās".

„Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem”. “Par "Modernie meli" saturu atbild SIA "Izdevniecība "Rīgas Viļņi""