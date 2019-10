Atklājas jaunas izmeklēšanas nianses lietā par Eseksā atrasto kravas auto ar 39 līķiem

Policija pieļauj, ka astoņas sievietes un 31 vīrietis, kas atradās saldētavā, ir ķīnieši. Tikmēr izmeklētāji veltījuši daudz laika tam, lai aizdomās par slepkavību noturētu apcietinājumā 25 gadus veco automašīnas vadītāju Mo Robinsonu.

Eseksas policijas pārstāvis sacījis, ka visu līķu atgūšana prasīs laiku, galvenais esot visu izdarīt cieņpilni. Vienpadsmit no visiem mirušajiem ceturtdienas vakarā no ostas esot nogādāti slimnīcā.

Ķīnas vēstnieks Lielbritānijā sacījis, ka uz Eseksu nosūtīta cilvēku grupa, kas policijai palīdzēs identificēt upurus. Viņš piebildis, ka šobrīd vēl nevar simtprocentīgi apgalvot, ka mirušie ir ķīnieši.

Policija uzskata, ka traktors – kravas automašīnas priekšējā daļa – svētdien iebraukusi Eseksā caur Ziemeļvelsu, atceļojot no Dublinas. Savukārt piekabe Purflītas ostā ieradusies trešdien no Zēbruges Beļģijā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Patlaban saistībā ar notikušo pārmeklēti trīs īpašumi Ziemeļīrijā un Nacionālā noziedzības aģentūra cenšas noskaidrot vai iesaistītas nav arī "organizētas noziedznieku grupas".

Traktors un piekabe atstājusi ostu tajā pašā dienā. Mediķu brigāde līķus konteinerā atradusi Vatergleidas industriālajā parkā apmēram 30 minūtes vēlāk.

Šis gadījums tāpat izgaismojis paaugstinātus cilvēktirdzniecības riskus, kad noziegumu realizēšanai tiek izmantotas mazākas ostas un maršruti, paziņojusi Nacionālās noziedzības aģentūra. (Foto: PA Wire/PA Images)

Ričards Šeperds, viens no Lielbritānijas vadošajiem tiesu medicīnas ekspertiem norādīja, ka upuru pēcnāves izmeklējumi notiks "ļoti lēni un organizēti".

"Izmeklēšana notiks pedantiski kā eksāmenā. Kāds apģērbs viņiem mugurā? Vai ir kādas rotaslietas pēc kurām varētu identificēt personu? Vai ir kādi dokumenti? Vai ir pases?" sacījis tiesu medicīnas eksperts.

Tāpat tikšot mēģināts noskaidrot vai ir kādas pazīmes, kas varētu atklāt kā šie cilvēki iekļuvuši konteinerā.

"Vai šie cilvēki tika spīdzināti? Vai seksuāli izmantoti? Vai sisti un ar varu iegrūsti?" sacīja eksperts.

Policija norāda, ka joprojām nevar apliecināt, kādas tieši nacionalitātes cilvēki tie ir.

Pirms diviem gadiem saņemti brīdinājumi par personāla problēmām mazajās krasta ostā, tajā skaitā Purflītas ostā. (Foto: PA Wire/PA Images)

Tāpat kritizēts arī valsts robežsardzes stratēģiskās vadības trūkumus attiecībās ar uzņēmumiem, kuriem ostas pieder vai, kuri tās vada.

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons paziņoja, ka notikušais viņu šausminājis, un izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem. (Foto: AP/Scanpix)

Jau vēstīts, ka Lielbritānijā trešdien kravas mašīnas konteinerā atrasti 39 cilvēku līķi. Līķi kravas auto atrasti Greisā, Eseksas grāfistē. Saistībā ar notikušo policija aizturējusi kādu 25 gadus vecu vīrieti no Ziemeļīrijas, kurš tiek turēts aizdomās par slepkavību. Aizturētais ir kravas mašīnas šoferis, atklāja policija. Arī kravas auto ir no Ziemeļīrijas.

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons paziņoja, ka notikušais viņu šausminājis, un izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem.

Premjerministrs sacīja, ka regulāri saņem jaunāko informāciju saistībā ar šo incidentu un Iekšlietu ministrija cieši sadarbosies ar Eseksas policiju, lai noskaidrotu, kas tieši ir noticis.

Policijai par līķiem kravas auto paziņoja ātrās palīdzības brigāde, kas tos atrada.

2014.gadā Tilberijas ostā, netālu no Greisas, vienā no konteineriem tika atrasti dzīvi 34 afgāņu sikhi.

Konteiners bija ieradies ar kuģi no Beļģijas. Viens nelegālais imigrants brauciena laikā bija nomiris. Pārējie cilvēki bija dzīvi, bet viņiem tika konstatēta smaga dehidrēšanās un hipotermija, kā arī viņi bija cietuši no gaisa trūkuma.

