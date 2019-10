Kodoldegviela Astravjecas AES pirmajam reaktoram tiks piegādāta līdz gada beigām

Kā viņš pastāstījis Baltkrievijas valsts ziņu aģentūrai "BelTA", visi sagatavošanās darbi "notiek parastajā kārtībā, ievērojot tehnoloģisko operāciju secību".

AES ģenerāldirektors Mihails Fiļimonovs šonedēļ pavēstīja, ka pirmā reaktora iedarbināšanas termiņš, kas saskaņā ar līdzšinējo informāciju bija plānots novembrī, tagad atlikts līdz janvārim, bet šā lēmuma iemeslus nepaskaidroja.

Tikmēr Enerģētikas ministrijas Kodolenerģijas departamenta direktors Vasilijs Poļuhovičs izteicās, ka konkrēts iedarbināšanas laiks būs atkarīgs no tā, kad spēkstacijai tiks piegādāta kodoldegviela. Iepriekš ministrija vairākkārt norādījusi, ka kodoldegviela uz jaunu atomelektrostaciju parasti tiek atgādāta vismaz mēnesi pirms reaktora iedarbināšanas.

Astravjecas AES pirmo reaktoru sākotnēji bija paredzēts iedarbināt 2018.gada novembrī, bet šie termiņi pārcelti jau vairākkārt - vispirms tika ziņots, ka tas notiks līdz šā gada vidum, tad - līdz rudenim, bet vēl pēc tam - līdz novembrim.

Baltkrievijai savus plānus visbūtiskāk nācās koriģēt saistībā ar 2016.gadā notikušo incidentu, kad spēkstacijas būvlaukumā pārvietošanas laikā nogāzās AES reaktora korpuss un to nācās nomainīt.

Otro reaktoru paredzēts iedarbināt aptuveni gadu pēc tam, kad būs sācis darboties pirmais.

Pēc Karankeviča teiktā, šobrīd gandrīz visi pirmā reaktora celtniecības un montāžas darbi pabeigti un tiek veikta iekārtu noregulēšana, bet otrā reaktora celtniecība un iekārtu montāžas darbi turpinās.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. No Latvijas robežas topošo kodolspēkstaciju šķir aptuveni 110 kilometri.

Minska apgalvo, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem, taču Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko iepriekš īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk.

Astravjecas AES projektu īsteno Krievijas korporācija "Rosatom".