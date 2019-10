Slepenā okupācija: Norvēģijā darbojas Krievijas specvienības

Tā vēsta Norvēģijas interneta izdevums "AldriMer", kas specializējas militārajā tematikā. Ar atsauci uz četriem avotiem trīs valstīs izdevums apgalvo, ka šīs ziņas ir dokumentāli apstiprinātas gan Norvēģijas, gan ASV pretizlūkošanas dienestos.

Drīkst zvejot, nevis karot

Piemēram, no ASV izlūklidmašīnām iegūtos foto (izdevums tos gan nav publicējis) Svalbāras arhipelāga piekrastē esot redzami Krievijas militāristi. To apgalvo arī augsta ranga amatpersona kādas Norvēģijas sabiedrotās valsts izlūkdienestā. Saskaņā ar 1920. gada Svalbāras līgumu Krievija drīkst šeitzvejot, rakt ogles, darboties citos ekonomiskos nolūkos. Kopumā brīva pieeja ir 50 valstīm, taču Svalbāras arhipelāgs ir demilitarizēta zona, kas pieder Norvēģijai. Krievijas pilsoņi drīkst to apmeklēt, arī armijnieki, bet ne ar ieročiem rokās. Šo noteikumu pārkāpjot, Maskava riskē ar izslēgšanu no līguma, kas nozīmē zaudēt pieeju šejienes zvejas vietām un slēgt Barencburgu, arhipelāga krievu galvaspilsētu.

Ieradušies ar zemūdeni

Norvēģijas varas iestādes nav sniegušas oficiālus komentārus, bet valsts vadība esot informēta un krievu desantu saista ar Krievijas Ziemeļu flotes mācībām Arktikā, kas noritēja augustā un septembrī. Žurnālisti raksta, ka nelūgtie viesi ieradušies ar zemūdeni "P-650 Liliput", kas paredzēta “dzīvā spēka” pārsviešanai ienaidnieka aizmugurē. Tādējādi viņi varēja ierasties nemanīti, jo arhipelāga vienīgā lidosta atrodas norvēģu daļā. Krievijas Ārlietu ministrija šo informāciju nosaukusi par viltus ziņu un rupju provokāciju, vērtējot kā daļu no Norvēģijā “noteiktu aprindu sistemātiskā darba, veidojot ienaidnieka tēlu Krievijas personā”.

Viesi no Čečenijas

Šis foto ar Krievijas kaujinieku uzņemts norvēģu degungalā Špicbergenā. Kā vecā anekdotē par padomju tūristiem, kas uz ārzemēm brauca ar tankiem… (Foto: Instagram)

Tikmēr par pierādījumiem parūpējušies paši “pieklājīgie cilvēki”, kā pēc iebrukuma Krimā Kremlis dēvēja savus karavīrus bez pazīšanās zīmēm. Proti, viņi par veiksmīgo specoperāciju izlielījušies ar fotogrāfijām sociālajā tīklā Instagram. Krievijas laikraksts "Novaja Gazeta" no šīs vietnes savācis bildes, kurām uzrādās datumi un uzņemšanas vietas koordinātas. Atklājies, ka tā ir čečenu specvienība, saukta par "Kadirova lidojošo vienību", kas jau kopš 2016. gada darbojusies Arktikā, tostarp norvēģu teritorijā.

Pērn 2. martā Instagram lietotājs "bes_600" ievietojis militāristu grupas foto uz Čečenijas galvaspilsētas Groznijas lidostas fona. Komentāros viņš precizē: “Trakais 16. gads. Uz Arktiku izlidojām.” Uz jautājumu par kādu iztrūkstošu biedru precizēts: “Viņi tad uz Norvēģiju braukāja. Darba lietās braukāja.”

Pērn 9. februārī kāds "akhaev_07_95" publicējis Špicbergenā uzņemtu pašbildi uz piesnigušas lidostas fona, viņam aiz muguras – lidmašīnu uzpildes autocisterna ar uzrakstu "Svalbard lufthavn". Vīrietis tērpies uniformā ar izpletņlēcēju centra "DZ Grozny" uzšuvi. Citā foto tā paša gada 20. janvārī "tūrists" pozē ar automātu rokās, fonā tā paša izpletņlēcēju centra karogs. Bildes koordinātās uzrādās Longjērbīene Špicbergenā, Svalbāras administratīvais centrs – iebrucēji ir rosījušies tieši norvēģu degungalā.

Kadirova studenti

Akhajeva profilā ir lērums foto ar mirkļbirku @ruspetsnaz – domāta Krievijas specvienību universitāte Gudermesā, kuru izrauga personiski Čečenijas prezidents Ramzans Kadirovs. Tā ir privāta iestāde, kas apmāca snaiperus, desantniekus, alpīnistu triecienvienības, trenē kaujām gan kalnos un mežos, gan apdzīvotās vietās. Šīs universitātes mājaslapā ir vēstīts arī par treniņiem Arktikā, gan nepieminot Svalbāru. Formāli Kadirova karotāji pieder Krievijas Nacionālajai gvardei. Pēc Krievijas likumiem šie kaujinieki nemaz nedrīkst doties ceļojumos uz NATO valstīm, tomēr šajā gadījumā runa nav par atpūtu, bet slepenu desantu. Tik atklāta dalīšanās ar "ceļojumu foto" vedina domāt, ka viņi Špicbergenu vai pat visu Svalbāru uzskata par "krievu pasaules daļu".