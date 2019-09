Protesti lielveikalā "Shatin New Town Plaza", kas savienots ar metro staciju, sākās miermīlīgi. Lielveikalā sapulcējās aptuveni 1000 protestētāju, kuri dziedāja un locīja no papīra dzērves origami tehnikā. Taču pēcpusdienā vairāki protestētāji sāka lauzt lielveikala durvis, bojāt eskalatorus un citas lietas, veidojot no tām barikādes pie lielveikala ieejas. Vēlāk viņi šīs barikādes aizdedzināja.

Protestētāji arī izvazāja pa lielveikalu Ķīnas karogu, ko bija norāvuši no kādas tuvējās valdības ēkas, un pēc tam iemeta to upē. Citi protestētāji izdemolēja tuvējo metro staciju, ar āmuriem sadauzot novērošanas kameras un elektroniskos biļešu sensorus. Policija protestētājus padzina un metro staciju slēdza.

Tikmēr demonstrācija lielveikalā citā rajonā noritēja mierīgi, iztiekot bez lieliem starpgadījumiem.

Honkongā protesti turpinās jau ceturto mēnesi. Demonstrācijas bieži pāraugušas vardarbībā un policija plaši izmantojusi pūļa izklīdināšanas taktikas, tostarp asaru gāzi, gumijas lodes un ūdens lielgabalus. Sākotnējais protestu cēlonis bija likumprojekts par aizdomās turamo izdošanu Ķīnai, taču protesti strauji pārauga plašākā kustībā, kas iestājas par demokrātiskām reformām.

Daļa radikālāk noskaņotu protestētāju uzskata, ka ekstrēma rīcība ir nepieciešama, lai piesaistītu valdības uzmanību. Naktī no sestdienas uz svētdienu policija izmantoja asaru gāzi un gumijas lodes pret protestētājiem, kuri apmētāja policistus ar degmaisījumu bumbām un kurināja ugunskurus uz ielām.

Pekinas atbalstītā Honkongas valdības vadītāja Kerija Lama ir piekritusi atteikties no protestus izraisījušā likumprojekta, taču protestētāji sola turpināt cīnīties par pārējām prasībām, tostarp pilnībā demokrātiskām vēlēšanām Honkongā un neatkarīgu izmeklēšanu par policijas vardarbību protestu sākuma posmā.

Gatavojoties kārtējiem protestiem, varasiestādes Honkongā slēdza divas stacijas dzelzceļa līnijā, kurā kursē vilciens no lidostas uz Honkongas centru un pretējā virzienā. Honkongas Starptautiskajā lidostā pagājušajā mēnesī notika vairākas lielas demonstrācijas. Taču šoreiz, pateicoties policijas pastiprinātajai klātbūtnei, protesti lidostā nav notikuši.

Bijušajai britu kolonijai Honkongai, kas ir viens no pasaules lielākajiem finanšu centriem, ir autonomas teritorijas statuss, atšķirīga tieslietu sistēma un tās pilsoņiem ir paredzētas plašākas tiesības nekā pārējā komunistu pārvaldītajā Ķīnā. Šādu statusu līdz 2047.gadam jeb 50 gadus pēc atdošanas Ķīnai Honkongai noteic Londonas un Pekinas vienošanās.