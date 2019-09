Tallinas eksmērs Edgars Savisārs pārcietis insultu un vairs nespēj rakstīt

Ceturtdien, 19. septembrī, viņa “Facebook” parādījās ieraksts: “Šo repliku es uzrakstīju pirms vēl piedzīvoju insultu, bet nepaspēju pabeigt… To pabeidza mans draugs, jo pats to pašlaik nespēju”. Šajā ierakstā viņš apgalvo, ka pret viņu 2015. gadā uzsāktajam kriminālprocesam par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un korupciju, esot Tallinas mēra un Centra partijas vadītāja amatā, esot bijis politisks raksturs, nevis reāls noziedzīgs nodarījums. Jāatgādina, ka tagad no politiskās skatuves aizgājušais Savisārs bija neviennozīmīgi vērtētās Centra partijas, kura tiek salīdzināta ar mūsu “Saskaņu”, līderis.

Veselības problēmas Savisāru sāka vajāt 2015. gada martā, kad viņu skāra infekcija, kuras dēļ ekspolitiķim nācās amputēt labo kāju. Viņš pārcieta arī vairākas citas nopietnas slimības. Pērnā gada nogalē veselības stāvokļa dēļ pret viņu iesāktā tiesvedība tika pārtraukta.

Jau septembra sākumā Savisārs Igaunijas plašsaziņas līdzekļiem bija pažēlojies par savu veselības stāvokli - veselības problēmas sagādājot lielas neērtības un viņam nekādi neizdodoties justies labi.

