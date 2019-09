Nelegālo imigrantu skaits Grieķijas salās sasniedzis augstāko līmeni kopš 2016.gada

Nelegālo imigrantu skaits, kas ieradies Grieķijas salās, teju dubultojies kopš aprīļa, kad tas bija aptuveni 14 000, norādīja ministrija. Ieceļotāju skaits strauji pieaudzis pēdējo divu mēnešu laikā. Tikai otrdien vien Hijas, Kosas un Lesbas salās ieradušies aptuveni 200 nelegālie imigranti, bet vēl 43 no Turcijas ieradušies piekrastes pilsētā Aleksandropolē, pavēstīja Grieķijas krasta apsardze.

Atbilstoši ES un Turcijas 2016.gada vienošanās nosacījumiem nelegālie imigranti var palikt Grieķijā, kamēr tiek izskatīti viņu pieteikumi pār patvēruma piešķiršanu. Daži var doties tālāk uz citām ES valstīm, bet pārējie tiek nogādāti atpakaļ Turcijā. Jaunā konservatīvā Grieķijas valdība, kas pie varas nāca jūlijā, solījusi paātrināt pieteikumu izskatīšanas procesu un mazināt spiedienu, kam pakļautas salas.

Jūlijā ES patvēruma pieteikumu skaits pieaudzis par 26%

Jūlijā Eiropas Savienībā (ES) ievērojami pieaudzis patvēruma pieteikumu skaits, iepriekšējā mēneša rādītājus pārsniedzot par 26%, otrdien paziņoja Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO). Jūlijā ES iesniegti 62 900 lūgumi pēc patvēruma, kas ir lielākais skaits kopš 2017.gada marta, paziņoja EASO. Statistiska aptver ES, Norvēģiju un Šveici.

Skaita pieaugumu var daļēji izskaidrot ar faktu, ka jūnijā bija ļoti maz patvēruma pieteikumu, norādīja EASO. Tomēr laika posmā no janvāra līdz jūlijam patvēruma pieteikumu skaits pieaudzis par 11%, salīdzinot ar to pašu laika posmu iepriekšējā gadā. Visvairāk pieteikumi saņemti no Sīrijas, Afganistānas un Venecuēlas iedzīvotājiem, kuri kopā veido trešo daļu no patvēruma lūdzēju skaita.

Kā psziņoja EASO, Eiropas varasiestādes jūlijā apstrādājušas 50 970 pieteikumus, 65% no tiem noraidot. Pavisam ES, Norvēģijā un Šveicē vēl nav izskatītas 455 133 patvēruma lūguma lietas. Lai arī pieteikumu skaits pieaug, tas tālu atpaliek no 2015.-2016.gada rādītājiem. 2016.gada jūlijā tika saņēmi teju 120 000 lūgumu pēc patvēruma.