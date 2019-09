Putina degungalā esot darbojies CIP aģents

Drīz vien izskanēja, ka tas ir Oļegs Smoļenkovs. Viņa sieva strādāja Krievijas valdības aparātā, un ģimene kopā ar trim bērniem bez pēdām pazuda 2017. gada jūnijā atvaļinājuma laikā Melnkalnē.

Māja netālu no Vašingtonas

Amerikāņu žurnālisti pat paziņojuši, kur tagad varētu dzīvot pārbēdzēji – ja tā ir taisnība, šāda rīcība ir bijusi ļoti bezatbildīga. TV kanāls NBC, nenosaucot vārdu, norādījis uz māju Stafordā Virdžīnijā, netālu no Vašingtonas. Līdzko žurnālists tai tuvojies, piebraukuši “divi jauni cilvēki ar apvidus auto”. Viņi uzdevušies par saimnieka draugiem un vaicājuši, kāpēc reportieris par to interesējas. Smoļenkovs tur esot dzīvojis ar īsto vārdu. Īpašumu viņš iegādājies pērn jūnijā, vērtība ir aptuveni 925 000 dolāru, mājas platība ar sešām guļamistabām un sešām vannasistabām ir 760 kvadrātmetru, zemes gabals – 1,2 hektāri.

Strādājis vēstniecībā un Kremlī

Savas karjeras laikā Smoļenkovs strādājis par sekretāru Krievijas vēstniecībā ASV un valdības aparātā par referentu. 2010. gadā viņam piešķirta trešās klases valsts padomnieka pakāpe, kas armijā atbilstu ģenerālmajoram. Laikraksts "The New York Times" vēsta, ka no Krievijas izvesto spiegu CIP savervējusi jau pirms dažām desmitgadēm, bet pirms pāris gadiem viņš ieņēmis amatu, kas nodrošinājis pieeju Kremlim augstākajā līmenī. Viņš gan nepiederējis Putina tuvāko lokam, bet regulāri ticies ar Krievijas vadoni. Tieši šis ziņotājs sniedzis datus, kas ļāvuši secināt, ka Putins personiski vadījis Krievijas centienus ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas. Turklāt Putins devis rīkojumu uzlauzt Demokrātu partijas Nacionālās komitejas elektronisko pastu.

Liels zaudējums

Lēmums par Smoļenkova evakuāciju pieņemts 2017. gada maijā drīz pēc tikšanās Baltā nama Ovālajā kabinetā, kur Donalds Tramps apspriedis slepenu informāciju ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un toreizējo Krievijas vēstnieku ASV Sergeju Kisļaku. Šīs sarunas radīja aizdomas, ka Tramps nodevis krieviem slepenas ziņas par Islāma valsti. Bijušas raizes, ka viņa nevērība var nejauši atmaskot arī Smoļenkovu.

CNN ziņo, ka, atsaucot aģentu, zaudēts visvērtīgākais ziņotājs, kuram nebijis līdzīgu, kad runa bija par Kremļa iekšējo virtuvi un Putina plāniem. Atgūt šīs iespējas tik viegli nebūs. Te gan vietā atgādināt, ka nekas neliecina, ka ASV būtu laikus zinājušas, piemēram, par 2014. gadā Krievijas plānoto iebrukumu Ukrainā.

Visi visu noliedz

CIP pārstāve Britānija Bramela visu šo informāciju nosaukusi par “neprecīzu”. Baltā nama pārstāve Stefānija Grišema norāda, ka šīs ziņas ir “vienkārši nepatiesas un potenciāli apdraud cilvēku dzīvības”. Tramps paudis, ka neko nezina. Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, lai “to CIP apstiprina vai noliedz, bet, kas attiecas uz Lavrova un Trampa tikšanos – tā ir pilnīga paranoja”. Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs atzinis, ka Smoļenkovs tiešām strādājis prezidenta administrācijā, bet pirms dažiem gadiem atlaists. Tas esot noticis 2016. vai 2017. gadā, Peskovs neprecizē atlaišanas iemeslu.

Tā varētu būt

Smoļenkova amats nav bijis no augstākās kategorijas, tas nav paredzējis nekādus tiešus kontaktus ar prezidentu, viņš pat neesot piedalījies sanāksmēs pie Putina. Jautāts, vai Smoļenkovs bija palīgs Jurijam Ušakovam, Putina palīgam starptautiskajās lietās, Peskovs atbild, ka iedevis to informāciju, ko varējis. Viņš arī atturas spriest, vai ierēdnis bijis CIP aģents. Peskovam neesot zināms, kas ar Smoļenkovu noticis pēc atlaišanas, bet CNN vēstījums esot ierindojams lubeņu žanrā.

Taču Krievijas ārējā izlūkdienesta atvaļināts darbinieks, kurš vēlas palikt anonīms, intervijā "RIA Novosti", teic, ka šis stāsts var būt patiess. Smoļenkovu varēja savervēt laikā, kad viņš strādāja Vašingtonā.