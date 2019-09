Auto rinda no Krievijas pāri Somijas robežai nākotnē var mazināties. (Foto: Shutterstock)

Krievijas pilsoņus Somijā negaida atplestām rokām

Ārzemēs Elmārs

Barkāns Kas Jauns Avīze

No septembra Krievijas pilsoņiem kļūst grūtāk saņemt Somijas vīzas un no nākamā gada būs vajadzīga Somijas Aizsardzības ministrijas atļauja, lai iegādātos īpašumu. Formāli šie ierobežojumi attiecas uz visiem trešo valstu pilsoņiem ārpus Eiropas Savienības, bet faktiski somi vēlas pasargāties no Krievijas "zaļajiem cilvēciņiem" un spiegiem.