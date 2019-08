Glābēji atraduši pavedienu Malaizijā mistiski pazudušās 15 gadus vecās Noras lietā

Glābēji jau sešas dienas Malaizijā meklē 15 gadus veco Noru Annu Kvorinu, kura no savas istabas pazuda 4. augustā, dienu pēc tam, kad ar ģimeni bija ieradusies kalnu kūrortā netālu no Serembanas pilsētas, kas atrodas aptuveni 70 kilometrus uz dienvidiem no Malaizijas galvaspilsētas Kualalumpuras.