Lielākā daļa šīs vēsturiskās muļķības uzskata par nezinātnisko fantastiku, bet ir arī publika, kas blēņustāstus uzskata par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. "Kas Jauns Avīze" ielūkojās dažās publikācijās, kurās stāstīts, ka viss nav radies evolūcijas vai kreacionisma rezultātā, bet gan pateicoties krievu civilizācijai.

Senā Krievzeme teju visā Eirāzijā

Krievijas nedēļraksta Prezidents galvenais redaktors Andrejs Tjuņajevs, kurš sevi dēvē par nopietnu zinātnieku, paša dibinātajā izdevumā raksta: “Senā Krievzeme pagātnē aizņēma visu Eirāzijas vidus un ziemeļu daļu. Krievzemes rietumdaļa aptvēra visu Centrālo un Rietumeiropu. Austrumu – Sibīriju un pašreizējo Ziemeļķīnu. Krievzemes centrālajā daļā un Sibīrijā tagad ir Krievijas valsts, bet Krievzemes rietumos tagad ir tādas valstis kā Lielbritānija, Vācija, Polija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija un citas. Dienvidos – Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna. Austrumos – Ziemeļķīna un Japāna.”

Sevišķi spožs ir Tjuņajeva atklājums, ka “apmēram pirms 50 tūkstošiem gadu nākamās Maskavas rajonā katastrofu ir cietusi rusu starpzvaigžņu ekspedīcija, kas devusi sākumu pirmetnosam un daļēji sajaukusies ar vietējiem pērtiķveidīgajiem Zemes iemītniekiem”.

Tjuņajeva vēstījumus reizi pa reizei pārpublicē arī Latvijas interneta portāli, un nevis kā literāta vai dīvainu teoriju autoru, bet gan kā šķietami respektablas iestādes – Fundamentālo zinātņu akadēmijas (ko viņš pats arī izveidojis) – prezidenta atklājumus.

Jāpiebilst, ka internetā viegli var atrast atsauces uz Krievijas akadēmiskajiem izdevumiem, kuros izcili mūsdienu krievu zinātnieki Tjuņajevu dēvē par pseidozinātnieku.

Inki ieradušies no Krievijas ordas

Pseidozinātnieku pāris Anatolijs Fomenko un Gļebs Nosovskijs ir izveidojuši Jaunās hronoloģijas mācību ar mērķi pasaules vēsturi pārrakstīt par labu krievu pasaulei.

Tikko abu autoru kolektīvs izdevis grāmatu Kā bija īstenībā? Inki Amerikā ieradās no Krievijas ordas. Šajā un arī iepriekšējās grāmatās autoru tandēms Amerikas vēsturi apskata no jaunās hronoloģijas skatupunkta, no kuras izriet, ka indiāņi ir īsti krievu cilvēki vai vismaz dzimuši Krievijā.

Grāmatā stāstīts, ka inki Amerikā ieradušies 13.–15 gadsimtā vēl pirms Kristofora Kolumba no Krievijas, iesakņojušies un nodibinājuši varenu impēriju. Iepriekšējā autoru sacerējumā viņi plaši un gari rakstīja, ka arī Dienvidamerikas maijiem ir Krievu ordas izcelsme. Pēdējo divu desmitgažu laikā Jaunā hronoloģija izdevusi vismaz miljonu eksemplāru pāris desmitu dažādu grāmatu.

Jau pagājušā gadsimta beigās Krievijas Zinātņu akadēmijā bija sasaukta vēsturnieku sēde, kurā akadēmiķi nosodīja Fomenko darbus par pseidozinātniskiem (Krievijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 69. sējuma Nr. 10).

Devītais inku valdnieks Pačakutiks Jupanki valdīja no 1438. līdz 1471. gadam, nenojaušot par savām krievu saknēm. (Foto: akg-images / Mel Longhurst)

Liek aizdomāties filozofam

Fomenko pēc izglītības ir matemātiķis, bet Krievijā vairāk zināms kā padomju laika fantastikas multfilmu un folkpasaku autors. Latvijā viņa darbi nav pazīstami, vienīgi filozofs un publicists Ilmārs Šlāpins reiz pieminējis žurnālā "Rīgas Laiks": “Matemātiķis Anatolijs Fomenko centās pierādīt, ka mums zināmā vēsture patiesībā ir daudz īsāka, bet daudzi priekšstati par senākiem notikumiem un kultūrām ir tikai fantomi, kuros atspoguļojas vēlāki un necilāki notikumi. Lai arī šī teorija ir plaši kritizēta un atzīta par pseidozinātnisku, tās pamatā ir tieši mēģinājums atbrīvoties no nezinātniskiem, nekritiskiem pieņēmumiem un apzinātām vai neapzinātām mistifikācijām. No otras puses – daudzi jaunākie atklājumi liek pārskatīt esošās zināšanas par cilvēces vēsturi tieši pretējā virzienā, pārceļot to vai citu notikumu tālākā pagātnē.”

Igaunijā pirmie bijuši slāvi

Krievu civilizācijas propagandas mājaslapā rusnation.org kāds anonīms autors raksta: “Melīgums un muļķība (par slāvu jeb krievu pasaules ietekmi – Red.) ļoti labi redzama attiecībā uz vienu baltiešu teritoriju – Igauniju. Neapgāžami vēstures fakti liecina, ka krievu senči šo zemi apdzīvoja jau no senseniem laikiem. Austrumslāvi tur parādījās jau pirmajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras.”

Tas nekas, ka vēsturnieki un arheologi ir atzinuši, ka pirmie cilvēki, kuri apdzīvoja pašreizējo Igaunijas teritoriju, bija Baltijas somugru ciltis, kuras vēlāk sajaucās ar no dienvidiem ieceļojušajām baltu ciltīm un skandināviem.

Pirmās cilvēku apmetnes Igaunijas teritorijā parādījās aptuveni 9500. gadā pirms mūsu ēras, un tās bija piederīgas pirmiedzīvotāju vidējā akmens laikmeta (mezolīta) – Kunda kultūrai, kas bija izplatīta Baltijā, Polijas ziemeļos, Somijas dienvidos un Krievijas ziemeļrietumos.

Jēzus bijis krievu cilvēks

Augstākminētās pretenzijas var būt politiķu, vēsturnieku un arheologu lauciņš. Bet sava konfekte ir arī pārlaicīgo gudrību praktizētājiem.

Piemēram, Krievijas Kara zinību akadēmijas profesors, vēstures zinātņu doktors Jevgēņijs Kļimčuks laikrakstā Duelis pilnā nopietnībā apgalvo, ka Jēzus, kura mācība ir mūsdienu Rietumu kultūras fundaments, ir īstens krievu puisis: “Jēzus Kristus savā zemes dzīvē runāja senkrievu valodā – sanskritā, un viņam bija slāvu sejas aprises. Tādējādi viņš bija krievu cilvēks.”

Briti cēlušies no senkrievu huligāniem

Uz šā fona nobāl pirms dažiem gadiem vēstures zinātņu kandidātes, etnoloģes, mākslas zinātnieces, Krievijas Ģeogrāfijas biedrības locekles Svetlanas Žarņikovas atklāsme, ka briti cēlušies no senajiem krieviem. Proti, krievi vienkārši aizdzinuši tālāk savus senlaiku likumpārkāpējus – līdz pat ledājiem klātajām Britu salām. Un vārds briti arī cēlies no krievu vārda брить – noskūt, jo pirms aizdzīšanas trimdā šiem ļaundariem noskūtas galvas. Īsi sakot, nesatricināma, valodniecībā balstīta loģika.

