Par mūsu laika spilgtu domātāju uzskatītais Ebreju universitātes vēstures profesors iztirzājis šā laikmeta problēmas ar viltus ziņām, liberālo demokrātiju, ekoloģiju, terorismu, jauna pasaules kara draudiem.

Krimas meli

Harari grāmatas tulkojumu Krievijā izlaidusi izdevniecība "Sindbad". Krievu valodā grāmatu pārtulkojis Jurijs Goldbergs, un dažas vietas mainījušās līdz nepazīšanai – tās, kur runa ir par Krimas okupāciju un Putina meliem.

Nodaļā "Postpatiesība" Harari raksta: “Šodien mums pastāvīgi atgādina, ka mēs dzīvojam jaunā un biedējošā postpatiesības ērā un ka meli un izdomājumi ir mums visapkārt. Piemēri nav tālu jāmeklē. 2014. gada februāra beigās Krievijas karaspēka īpašās vienības bez jebkādām pazīšanās zīmēm iebruka Ukrainā un okupēja stratēģiskos objektus Krimā. Krievijas valdība un personiski prezidents Putins vairākas reizes noliedza, ka tā bija Krievijas armija, un aprakstīja tās kā stihiskas “pašaizsardzības vienības”, kas vietējos veikalos iegādājušās Krievijai līdzīgu uniformu. Kad viņi nāca klajā ar tik diezgan nejēdzīgiem apgalvojumiem, Putins un viņa līdzgaitnieki lieliski zināja, ka viņi melo.”

Putina vietā Tramps

Harari arī piemin Krievijas nacionālistus, kam šie meli kalpo augstākam mērķim – “svētās Krievijas nācijas” saglabāšanai, kas turas tūkstošiem gadu, neraugoties uz negantiem naidniekiem. “Sekojot pa mongoļu, poļu, zviedru, Napoleona armijas un Hitlera Vērmahta pēdām, 90. gados NATO, ASV un ES mēģināja iznīcināt Krieviju, nogriežot tai daļas un izveidojot no tām feikvalstis, tajā skaitā Ukrainu. Daudziem Krievijas nacionālistiem ideja, ka Ukraina ir no Krievijas atsevišķa valsts, ir daudz lielāki meli nekā viss, ko pateicis prezidents Putins savas svētās misijas laikā, atjaunojot Krievijas nāciju,” raksta Harari.

Krievu tulkojumā ir cita versija – Putins pazudis, vietā nācis Tramps: “Šodien mums pastāvīgi skandina, ka mēs dzīvojam jaunā un biedējošā postpatiesības ērā melu un izdomājumu ielenkumā. Tā, pēc laikraksta "Washington Post" aprēķiniem, pēc savas inaugurācijas prezidents Tramps nācis klajā ar vairāk nekā 6000 melīgiem publiskiem paziņojumiem.”

Atkārtot neizdevās

Nodaļā "Skats no Kremļa" cenzēti daži teikumi par Krimas aneksiju. Oriģinālais teksts: “Pagaidām par vienīgo vadošas lielvalsts veiksmīgu bruņotu iebrukumu 21. gadsimtā kļuvusi Krievijas veiktā Krimas iekarošana. 2014. gada februārī Krievijas karaspēks iebruka kaimiņos Ukrainā un okupēja Krimas pussalu, kuru vēlāk Krievija anektēja. Gandrīz bez jebkādas cīņas Krievija ieņēma stratēģiski svarīgu teritoriju, iesēja bailes kaimiņos un atjaunoja sevi pasaules lielvalsts statusā.” Harari arī atgādina, ka citur Ukrainā Krievijai neizdevās atkārtot Krimas scenāriju: “…tā sadūrās ar daudz niknāku pretestību, un karš Austrumukrainā iestrēga strupceļā. Pat sliktāk (no Krievijas viedokļa), karš uzkurināja pretkrievisku noskaņojumu Ukrainā un pārvērta šo valsti no sabiedrotā niknākajā ienaidniekā.”

Fantāzijas par prestižu

Krievu tulkojumā šis fragments iegūst citu jēgu: “Līdz šim par vienīgo dižas lielvalsts veiksmīgu bruņotu iebrukumu 21. gadsimtā kļuvusi Krimas pievienošana Krievijai. Bet pat šis izņēmums apstiprina kopēju likumu. Pati Krievija neuzskata Krimas aneksiju par iebrukumu svešā valstī, bet Krievijas karaspēks praktiski nesastapa pretestību ne no vietējo iedzīvotāju, ne Ukrainas armijas puses.

Vēl vairāk, pievienojot Krimu un piedaloties virknē konfliktu Ukrainas austrumos, Krievija ieguvusi stratēģiski svarīgus aktīvus un paaugstinājusi savu starptautisko prestižu. Ekonomiskais izdevīgums izrādījies daudz mazāks.”

Diez vai ar šo cenzūru Krievija uzlabos prestižu, un lasītājiem krievu valodā jārēķinās, ka viņi, iespējams, lasa nevis oriģinālu, bet postpatiesību.

Vērtīga lasāmviela - slavenas grāmatas autors

Juvāls Noass Harari 2011. gadā izlaida grāmatu "Sapiensi: cilvēces īsā vēsture", kas vēsta par mūsu attīstību no aizvēsturiskajām cilvēku sugām līdz mūsdienu Homo sapiens. Sākotnēji autors to bija plānojis kā mācību līdzekli studentiem, taču grāmata kļuva par dižpārdokli. Tā ir tulkota 30 valodās, arī latviski, un izdota astoņos miljonos eksemplāru.

