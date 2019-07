Līgums, kas pirmdien parakstīts ASV Aiovas štata Devenportā, paredz, ka Igaunija septiņu gadu laikā varēs iegādāties šaujamieročus un palīgaprīkojumu 75 miljonu eiro vērtībā. Pirmajā reizē plānots iepirkt 16 000 šaujamieroču ar palīgaprīkojumu.

No Igaunijas puses līgumu parakstīja Aizsardzības investīciju centra iepirkumu nodaļas vadītājs Prīts Sosārs un no LMT puses - kompānijas dibinātājs un īpašnieks Karls Lūiss.

Jaunie šaujamieroči, kas veidoti no moduļiem, derēs gan labročiem, gan kreiļiem, būs pielāgojami karavīra augumam un tiem atkarībā no nepieciešamības varēs viegli nomainīt dažāda garuma stobrus, laides, pievienot granātmetējus un palīgaprīkojumu.

Pirmos ieročus, kas būs paredzēti profesionālajam Skautu bataljonam, Igaunija saņems 2020.gada sākumā. Vēlāk ar tiem tiks nomainīts Aizsardzības spēku 1. un 2.kājnieku brigāžu obligātā dienesta karavīru un profesionālo karavīru, kā arī zemessardzes bruņojums. Šai pašā iepirkumā paredzēts iegādāties ieročus arī Igaunijas Policijas un robežapsardzes departamenta un Tieslietu ministrijas vajadzībām.

Konkurss par 5,56 milimetru un 7,62 milimetru automātisko šaujamieroču iepirkumu Igaunijas Aizsardzības spēkiem tika izsludināts 2017.gada jūnijā. Iepirkuma tehniskā specifikācija tika izstrādāta Aizsardzības spēku vadībā, bet iepirkuma komisijā bija iekļauti gan Aizsardzības ministrijas, gan Aizsardzības spēku, gan Aizsardzības investīciju centra, gan Tieslietu ministrijas un Policijas un robežapsardzes departamenta pārstāvji.

No 14 pieteikumiem kvalifikācijas atlasi izturēja deviņi, piedāvājumi tika saņemti no četriem ražotājiem, no kuriem visām prasībām atbilda trīs, un pērn decembra sākumā par sekmīgāko atzīts LMT piedāvājums. Iepirkuma rezultātus gan apstrīdēja kompānija "Sig Sauer", taču tās prasību noraidīja gan Igaunijas publisko iepirkumu strīdu risināšanas komisija, gan tiesa.